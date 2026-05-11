Nico Williams llegará al Mundial: se descarta una lesión grave y De la Fuente está dispuesto a esperarle

Nico Williams estará en la lista para el Mundial salvo giro inesperado: las pruebas realizadas por el Athletic han descartado una lesión grave y el seleccionador Luis de la Fuente le espera, incluso, para el debut ante Cabo Verde.

Este domingo se encendieron todas las alarmas cuando Nico Williams se marchó del campo entre gestos de dolor y lágrimas en el duelo liguero del Athletic, a apenas un mes del inicio del Mundial.

El extremo rojiblanco se llevó la mano a la zona muscular afectada y abandonó el césped visiblemente afectado, consciente del momento de la temporada en el que se producía el percance. El temor inicial en el club y en la selección española era claro: que se tratara de un desgarro importante que le apartara del torneo de selecciones.

El Athletic sometió al internacional español a una resonancia este lunes para determinar el alcance exacto de la lesión. Los resultados han traído alivio: se descarta una lesión grave y no aparece afectación severa a nivel ligamentoso ni meniscal, por lo que el problema queda acotado al plano muscular.

La evolución en los próximos días marcará con precisión los plazos, pero en el cuerpo médico se maneja un escenario de baja de en torno a dos o tres semanas, compatible con llegar al Mundial, aunque con menos ritmo competitivo del deseado.

En la Federación se sigue muy de cerca cada informe procedente de Lezama, conscientes de la importancia de Nico en el sistema ofensivo de Luis de la Fuente.

El seleccionador considera al futbolista del Athletic una pieza diferencial por su capacidad para desbordar en banda, atacar el espacio y castigar a las defensas en transición.

Nico Williams, tras lesionarse en el partido ante el Valencia EFE

Por eso, el técnico está dispuesto a apurar los plazos y esperarle hasta el límite que le permitan la convocatoria y la normativa FIFA, siempre que los médicos garanticen que llegará sin riesgo alto de recaída.

En el cuerpo técnico asumen que quizá no alcance el debut al cien por cien, pero entienden que su impacto puede ser decisivo incluso entrando en la competición de manera progresiva.

Un mensaje de tranquilidad

La noticia de que no existe lesión grave supone un respiro para el seleccionador, para el Athletic y para la propia afición española, que veía peligrar la presencia de uno de los jugadores más determinantes del momento.

Si se cumplen los plazos previstos, Nico llegará justo, pero llegará, y tendrá tiempo para sumar minutos antes o incluso durante la fase de grupos para ir ganando sensaciones.

De la Fuente, por su parte, mantiene su apuesta: salvo contratiempo en la recuperación, el extremo estará en la lista y el plan deportivo de España para el Mundial sigue contando con su electricidad por la banda izquierda.