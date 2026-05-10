El Barça gana El Clásico, canta el alirón y tiene su fiesta soñada en el Camp Nou ante un Real Madrid indolente

Barcelona

Real Madrid

El FC Barcelona levantó este domingo su 29º título de La Liga. Por primera vez en un Clásico. Con victoria (2-0) y un sentimiento de superioridad sobre el Real Madrid que hacía tiempo que no sentían en el lado azulgrana. [Narración y estadísticas: FC Barcelona 2-0 Real Madrid]

El Camp Nou tuvo su fiesta soñada. Una noche mágica. Otro trofeo para sus vitrinas y un premio casi más goloso: ver arder las ruinas de su máximo rival. El culmen de una de las semanas más convulsas que se recuerdan en Valdebebas.

Los goles de Marcus Rashford, de falta, y de Ferran Torres fueron suficientes. Le bastaron a un Barça que le valió con mostrarse como lo que es, un equipo trabajado. Mérito de Hansi Flick, quien se sentó en el banquillo a pesar de sufrir la pérdida de su padre horas antes.

El Real Madrid se plantó en el Camp Nou con ocho bajas, incluida la de Mbappé. Sí estuvieron, y fueron titulares, Courtois y el 'perdonado' Tchouaméni. El Barça, con sus propias ausencias: la principal, la de Lamine Yamal y también la de Raphinha, aunque este en el banquillo.

Dos goles en 20 minutos

El partido arrancó con el balón en dominio del Madrid. Un hilo de esperanza que duró apenas nueve minutos. Lo que tardó Rashford en poner una falta en la escuadra. Rüdiger hizo falta a Ferran y el inglés marcó por el palo de Courtois, que no llegó a esa bola.

Un golazo que encendió pronto al Camp Nou y puso a temblar al equipo de Arbeloa. Más si cabe cuando, ni diez minutos después, en el 18', el Barça ya estaba celebrando el segundo.

Marcó Ferran, pero más de medio gol fue de Dani Olmo. El de Tarrasa tiró de un taconazo como recurso para pinchar un centro de Fermín y al mismo tiempo asistir. El '7' del Barça fusiló ante la indolente mirada de Asencio y varios más de sus compañeros.

El chaparrón acechaba a un Madrid con balón, sin recursos. Que sufría ante la presión culé. Con sus estrellas, Vinicius y Bellingham, superados por el partido. Con Camavinga, Fran García y otros tantos protagonizando malos controles y malos pases sobre el verde.

Un retrato de la temporada del Madrid. Hasta el punto que Courtois, pese a ser su primer partido tras casi dos meses de parón, dejó su sello con sus paradas milagrosas. Primero un mano a mano a Rashford y más tarde, ya en la segunda parte, un pie prodigioso a Ferran.

El Barça, en ciertos momentos, hasta daba sensación de mostrar compasión con su rival. Al descanso, el Madrid firmaba más tiros (6 a 4) y más goles esperados (0.68 a 0.56), pero la imagen blanca estaba lejos de ser positiva. El Barça, en un dato simple: tres remates a puerta y dos goles.

El penalti robado a Bellingham

En la reanudación, el Madrid también revivió otro de esos episodios que le han atormentado durante toda la temporada. Porque los de Arbeloa no jugarán a nada, pero también han sido víctimas muchas jornadas del sistema arbitral.

La del Camp Nou fue un penalti claro no pitado. Eric García le puso el codo en la cara a Bellingham. El inglés, con el labio partido, cayo fulminado. Noqueado. Como debían estar en el VAR, que no avisaron a Hernández Hernández.

El Madrid, con signos de mejoría respecto a la primera mitad, no fue capaz de poner en aprietos a Joan García. Marcó Bellingham, pero fue anulado por fuera de juego. Lo era.

La frustración empezó a tomar a los jugadores del Madrid y El Clásico se calentó hacia su final. Cinco amarillas se enseñaron en la segunda mitad: dos para los culés, Olmo y Raphinha; tres para los merengues, Asencio, Bellingham y Trent.

Con algún que otro pique, pero sobre todo con ambos equipos deseando acabar -el Barça para festejar y el Madrid para correr hacia el túnel-, llegó el final del primer Clásico que decide una Liga. La segunda seguida para los azulgrana. Otro bochorno para los blancos en una temporada a olvidar.