España tiene asegurada la quinta plaza para la Champions: hasta 9 equipos podrían jugar en Europa el año que viene

El fútbol español se aseguró ayer con el pase a la final de la Conference League del Rayo Vallecano una plaza extra para la Champions League la temporada que viene lo que permite que vayan cinco equipos en vez de cuatro. La actuación de los equipos españoles en Europa sigue dando resultados y amplía las opciones continentales para varios clubes de La Liga.

La pelea por entrar en competición europea se ha convertido en una de las más igualadas de los últimos años y, si se dan ciertas combinaciones, pueden haber hasta nueve equipos que jueguen a nivel continental el próximo curso.

Ya son cinco los equipos que tienen asegurada la plaza en Europa: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal en Champions, y Real Sociedad, en Europa League como mínimo.

El resto de aspirantes aún deben luchar por una plaza restante de Champions, otra de Europa y una más de Conference League. El Rayo podría asegurar su participación europea si gana la Conference.

Además, en las cuatro jornadas que quedan hay varios equipos en la lucha por Europa que se enfrentan entre ellos y ahí es donde se podría decidir cuál de los dos se clasifica.

5 en Champions

Gracias a los puntos que ha conseguido España durante toda la temporada, habrá cinco equipos en la máxima competición europea. La eliminación del Bayern frente al PSG y al pase a la final del Rayo Vallecano ganando los dos partidos han sido claves para obtener esta plaza extra.

Ya están clasificados matemáticamente el Atlético de Madrid, el Villarreal, el Real Madrid y el FC Barcelona para jugar la Champions. Por otro lado, la quinta plaza está muy encaminada para que se la lleve el Betis pero debe hacer los deberes si no quiere que el Celta se la acabe arrebatando.

De hecho, el equipo andaluz aún no tiene matemáticamente cerrada su participación en alguna competición europea, debe sumar algún punto en estas jornadas para certificarla.

2 o 3 en Europa League

La Real Sociedad ya tiene su plaza asegurada en la competición europea por haberse llevado la Copa del Rey que otorga una plaza de manera directa, por lo que no depende de su clasificación en La Liga.

Otro que no depende de su puesto es el Rayo Vallecano, si consigue llevarse la final de la Conference League frente al Crystal Palace tendrá una plaza para la siguiente edición de la Europa League.

Los jugadores de la Real Sociedad festejan en el escenario la Copa del Rey. EFE

Sin embargo, hay cuatro equipos que se podrían llevar la plaza que da la competición liguera. Getafe, Celta, Athletic Club y Osasuna están peleando por llevarse la plaza y están a muy pocos puntos unos de otros.

1 en Conference League

Los mismos equipos que están en la pelea por la plaza en la Europa League son los que podrían acabar llevándose una plaza para jugar la Conference League.

En total son cuatro equipos que están pelando para la única plaza de esta tercera competición continental, una lucha llena de emoción que se decidirá en la última jornada de La Liga.