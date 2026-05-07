Fede Valverde sufre un traumatismo craneoencefálico tras su pelea con Tchouaméni y no podrá jugar contra el Barça

Fede Valverde, antes de un partido con el Real Madrid Europa Press

La tensión en el Real Madrid sigue creciendo. Tras anunciar la apertura de expedientes disciplinarios a ambos futbolistas, el club blanco ha informado a través de un comunicado que Fede Valverde sufre un traumatismo craneoencefálico.

"Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico", es el mensaje que ha lanzado el club.

En su escueto comunicado, el club blanco ha aclarado que Valverde se encuentra en su domicilio "en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico".

Horas antes de conocer el parte, el Real Madrid anunció que había tomado cartas en el asunto tras la pelea de Valverde y Aurélien Tchouaméni en la mañana de este jueves en el vestuario de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

El club ha decidido abrir un expediente disciplinario a ambos jugadores.

Parte médico de Valverde. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

Además, "informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes", ha informado a través de un comunicado.

Este ha sido el segundo encontronazo en 24 horas entre ambos futbolistas, que durante el entrenamiento del miércoles se encararon después de un lance del juego. Ambos se empujaron y después continuaron el enfrentamiento en el vestuario con una fuerte discusión, avanzó el diario Marca.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el uruguayo ha pedido disculpas y niega cualquier agresión física.

Además, apunta a un 'topo' dentro del vestuario.

"En la discusión (me) golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital", ha afirmado.

A renglón seguido, ha añadido: "En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió".

Finalmente ha pedido perdón a la hinchada en dos ocasiones.

"Lo siento. Lo siento de corazón porque me duele la situación, me duele el momento que estamos pasando. El Madrid es una de las cosas más importantes de mi vida y no puedo ser ajeno", ha concluido.