Luis de la Fuente, sobre la participación de Carvajal en el Mundial: "Necesita tiempo para mostrar el nivel que tiene"

Luis de la Fuente presentó su nuevo libro 'La vida se entrena cada día' que sale mañana a todo el público. Una Autobiografía donde cuenta toda su trayectoria deportiva, desde el pueblo donde nació hasta su actual cargo como seleccionador de España.

Sin embargo, pese a todos los cambios y el enorme foco mediático que tiene, el seleccionador dejó claro que seguía siendo la misma persona: "Sigo haciendo la misma vida que hacía siempre, con los pies en el suelo. Trato de ser cada día mejor persona".

Durante toda la charla estuvo presente el Mundial de este año, con la lista definitiva de jugadores a la vuelta de la esquina y con el sueño de conseguir la segunda estrella.

Además, De La Fuente tiene los pies en la tierra y no se deja influenciar por las expectativas y la ilusión: "La vida me ha enseñado que se pierde más que se gana. Garantizo éxito porque estaremos compitiendo con todo y eso es un éxito".

Para poder lograr los objetivos que tiene marcados, necesita que los jugadores estén en su mejor momento posible y la lista de convocados parece estar clara para el seleccionador: "Tenemos un grupo ya formado y los tres o cuatro últimos fluctúan por problemas de lesiones".

Luis de la Fuente con su libro. EFE

Las bajas por problemas médicos han estado muy presentes en las convocatorias de la Selección. Carvajal fue uno de los que sufrieron una lesión grave y que no contó en los planes para el seleccionador durante un tiempo pero, ya recuperado, la situación no ha cambiado por culpa de las faltas de minutos que está sufriendo.

Lo que puede provocar que no sea convocado. Algo que, según el entrenador, comprenderá: "Igual que le traje en su día a la Selección, entenderá si tengo que tomar la decisión contraria".

De hecho, De la Fuente mantiene contacto con el lateral del Real Madrid y tiene claro que necesita para jugar el Mundial: "Hablé ayer con él. Necesita tiempo para mostrar el nivel que tiene".

La decisión final será muy complicada aunque De la Fuente mantiene la calma respecto a ella: "Estoy muy tranquilo y me siento muy justo con los que van. Todo va en base a beneficiar el bien común y colectivo".

Luis de la Fuente firmando su libro. EFE

Unas características que se antojan necesarias para tomar este tipo de elecciones y estar seguras de ellas, al igual que la relación que mantiene con los jugadores: "Conozco a muchos desde hace 15 años. Es imposible hacer lo que hacemos sin la unión que tenemos".

Aunque, algo que puede romper esto es la valoración del carácter del seleccionador a algunos de sus jugadores: "Si hay duda entre un jugador que es mejor persona que otro, elijo la buena persona, te va a dar más a la larga".

De todas estas difíciles situaciones y emociones habla en su libro, además de todas las que tuvo que tomar en un pasado. Algo que puede llegar a ayudar a las nuevas generaciones: "Saliendo de un pueblo y teniendo la posibilidad de contar historias como las cuento y hasta llegar aquí, demuestra que la dedicación, el perseguir un sueño, hacen que las cosas se consigan".