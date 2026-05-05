Neymar Jr, 34 años: "Sin mi padre no tendría ni la mitad de lo que tengo hoy, le estoy tremendamente agradecido"

La figura de Neymar Jr. siempre ha estado rodeada de talento, foco mediático y decisiones que han marcado una época. Pero detrás de cada paso del brasileño hay una presencia constante que él mismo nunca ha ocultado, la de su padre, Neymar Da Silva Santos Sr. Una relación tan influyente como compleja que ha definido su carrera desde los primeros días.

Desde sus inicios en Brasil, el futbolista dejó claro que su padre ha sido mucho más que una figura familiar: "Ha estado a mi lado desde que era pequeño. Él cuida de las cosas, mis finanzas y mi familia".

Esa confianza se tradujo con el tiempo en una estructura sólida, el padre asumió el control de las decisiones clave mientras su hijo se enfocó en el fútbol.

El propio futbolista lo reconoció sin rodeos en uno de los momentos más delicados de su carrera, cuando aseguró que firmaba documentos siguiendo las indicaciones de su padre: "Desde mi primer contrato firmó lo que me dice él".

Sin embargo, la relación entre ambos no ha estado exenta de tensiones. La mezcla de familia y negocio ha generado momentos de fricción que también han salido a la luz.

Neymar celebra un gol con el Santos. Reuters

En su propio documental, Neymar recordó una discusión especialmente dura con su padre en un contexto de máxima presión mediática, evidenciando el nivel de exigencia que existe entre ambos.

De hecho, el entorno del jugador ha mostrado en varias ocasiones ese carácter intenso. Su padre ha salido públicamente en defensa de su hijo ante críticas externas, negando que sea un futbolista 'mimado' y cargando contra quienes cuestionan su actitud.

Pero si hay algo que define esta relación es la dualidad. Neymar no solo ha encontrado en su padre a su representante, sino también a su principal apoyo en los momentos más complicados. En situaciones de presión, lesiones o polémicas, su figura ha sido clave para sostener al jugador tanto en lo emocional como en lo profesional.

A sus 34 años, con una carrera marcada por éxitos y controversias, Neymar mantiene intacto su discurso. No ha cambiado con el paso del tiempo ni con los focos. Sigue reconociendo públicamente el papel de su padre como eje central de su vida.

Porque si algo ha quedado claro en todas sus declaraciones es que, más allá del talento o las decisiones deportivas, su historia no se puede entender sin esa figura. Una relación de confianza absoluta, con luces y sombras, que ha acompañado cada paso del brasileño.