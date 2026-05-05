Neymar, denunciado por el hijo de Robinho por agresión: le dio "una bofetada violenta" y profirió "insultos ofensivos"

Neymar vuelve a estar en el ojo del huracán.

El delantero del Santos ha sido denunciado por Robinho Jr., hijo del histórico exfutbolista Robinho, por una presunta agresión durante un entrenamiento en el centro deportivo del Santos.

El caso, que mezcla egos, jerarquías y tensiones en un vestuario ya presionado por los resultados, ha detonado un conflicto que va más allá de una simple discusión entre compañeros.

Los hechos habrían ocurrido en una sesión reservada principalmente a suplentes, al día siguiente de un partido oficial. En ese contexto, Robinho Jr., de 18 años, ejecutó una gambeta que dejó en evidencia a Neymar.

El gesto, interpretado por el veterano como una falta de respeto en un ejercicio interno, habría sido el detonante de una reacción desproporcionada. Testimonios recogidos por distintos medios coinciden en que Neymar pidió al joven que bajara la intensidad y que, a partir de ahí, la tensión se disparó.

Según la versión del hijo de Robinho, el incidente pasó rápidamente de lo deportivo a lo personal. En la notificación enviada al Santos, el jugador asegura que Neymar le hizo una zancadilla intencional, lo hizo tropezar y, en medio de la discusión, le propinó "una bofetada violenta en la cara".

A ello se suma un supuesto repertorio de "insultos ofensivos" que habrían acompañado la acción. Esta mezcla de agresión física y verbal es la base de la denuncia y el motivo por el que el caso ha dejado el ámbito interno para entrar en el terreno jurídico.

Neymar protestando durante un partido del Santos. EFE

La familia de Robinho Jr. y sus representantes han optado por una vía contundente. Mediante una notificación extrajudicial, han exigido al Santos que abra una investigación interna, entregue las imágenes de las cámaras del entrenamiento y explique qué medidas piensa tomar.

El documento fija un plazo de 48 horas y advierte que, si el club no actúa, el jugador se reserva el derecho de rescindir su contrato alegando falta de condiciones mínimas de seguridad. La amenaza de ruptura unilateral añade presión a una directiva ya cuestionada por la gestión deportiva.

El episodio ha expuesto además las fisuras del vestuario. Mientras una parte del plantel ve a Robinho Jr. como un joven que ha dado un paso demasiado agresivo al judicializar una bronca de entrenamiento, otros señalan a Neymar por abusar de su peso específico en el grupo.

No es un detalle menor: el delantero regresó al Santos con la misión de liderar un proyecto de reconstrucción y su figura condiciona no solo el juego del equipo, sino también la vida interna del club.

En este momento, el Santos se mueve en equilibrio inestable. Cualquier decisión será leída como un mensaje de poder: una sanción clara a Neymar podría generar choque con la estrella; minimizar el caso podría ahondar la sensación de impunidad entre los jóvenes.

El desenlace dependerá en buena medida de lo que muestren las imágenes de las cámaras y de si las partes están dispuestas a una solución negociada. Mientras tanto, el club ve cómo lo que empezó como un lance de entrenamiento se transforma en un escándalo que amenaza con marcar la temporada.