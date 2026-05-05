Ya es oficial: Edin Terzić será el nuevo entrenador del Athletic tras el adiós de Valverde y tendrá contrato hasta 2028

El Athletic Club ya tiene relevo en el banquillo y ha elegido un perfil de peso europeo. El club rojiblanco ha anunciado la contratación de Edin Terzic como nuevo entrenador del primer equipo para las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

El técnico alemán cogerá el relevo de Ernesto Valverde y asumirá el proyecto tras cerrar hace dos años una etapa de alto nivel en el Borussia Dortmund, donde se ha acostumbrado a pelear por títulos domésticos y a competir al máximo nivel en Europa.

A sus 43 años, Terzic aterriza en Bilbao con un currículum que combina éxito inmediato y conocimiento profundo de la estructura de un gran club.

En Dortmund vivió dos etapas como primer entrenador, con un punto de inflexión claro: la conquista de la Copa alemana en 2021, su primer gran título, que lo situó en el escaparate europeo.

Dos años más tarde, rozó el campeonato de la Bundesliga, perdido en la última jornada, en una temporada que confirmó su capacidad para sostener un equipo en la pelea por grandes objetivos. Su nombre volvió a los titulares en 2024, cuando condujo al Borussia Dortmund hasta la final de la Champions.

Esa presencia en el partido decisivo del máximo torneo continental refuerza el salto de perfil que supone su llegada para el Athletic: un técnico con experiencia reciente en contextos de máxima exigencia, acostumbrado a gestionar vestuarios con jóvenes talentos y figuras consolidadas.

Para un club que aspira a asentarse en Europa y mantenerse en la parte alta de La Liga, la apuesta encaja con la ambición deportiva que se respira en San Mamés desde los últimos años.

Edin Terzic, durante su etapa en el Borussia Dortmund. Reuters

Terzic, además, no llega solo con el sello de entrenador de élite, sino con un bagaje que encaja bien con la idiosincrasia del Athletic. Ha trabajado dentro de la Academia y la Dirección Deportiva del Dortmund, lo que le ha permitido conocer desde dentro el funcionamiento de un modelo basado en la formación, la detección de talento y la integración de los jóvenes en el primer equipo.

Esa sensibilidad por el trabajo de cantera puede ser una pieza clave en un club que se nutre de Lezama como pilar de su filosofía.

Su trayectoria incluye también pasos por otros contextos futbolísticos, algo que amplía su mirada. Fue asistente en el West Ham United, en la Premier League, y en el Besiktas turco, experiencias que le han permitido convivir con distintas culturas de vestuario, estilos de juego y presiones mediáticas.

Esa mezcla de escuela alemana, contacto con el fútbol británico y bagaje internacional le da un perfil moderno, adaptable y con un discurso que puede conectar bien con un vestuario competitivo y con una afición exigente.

El Athletic ha precisado que la presentación oficial del nuevo técnico se realizará una vez concluya la temporada actual, para la que todavía restan cuatro partidos "muy importantes e ilusionantes".

El mensaje es claro: respeto al trabajo del equipo de Ernesto Valverde hasta el último día y, al mismo tiempo, una hoja de ruta definida para el nuevo proyecto.

La elección de Terzic supone un golpe de efecto: un entrenador joven, con experiencia en grandes citas europeas y una visión alineada con el valor de la cantera, dispuesto a dar un paso adelante en uno de los banquillos más singulares del fútbol europeo.