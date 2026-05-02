El pueblo en el que se refugia Raúl Bravo, exfutbolista: referencia de la fiesta, fideuá y 5 kilómetros de playa

Raúl Bravo, el exdefensa del Real Madrid que brilló con los Galácticos junto a Zidane y Ronaldo, es hijo de Gandía, el vibrante pueblo costero de Valencia donde nació en 1981.

Tras su controvertida etapa ligada al caso Oikos y su reinvención como decorador de interiores en esta localidad mediterránea, Bravo sigue manteniendo los vínculos con su lugar de origen.

Este rincón de La Safor, con sus 5 km de playas doradas, es un imán turístico que combina ocio playero, noches de fiesta inolvidables y la mítica fideuà, plato estrella que define su identidad gastronómica.

Gandía se ha consolidado como referencia nacional en fiesta. Sus Fallas en marzo, declaradas de Interés Turístico Internacional, reúnen a 23 comisiones que queman monumentos satíricos el 19, con castillos de fuegos artificiales y verbenas masivas.

La Semana Santa impresiona con procesiones como "Las Últimas Miradas", mientras el Corpus Christi (desde el siglo XIV) llena calles de alfombras de flores.

En julio, las fiestas de Santa Ana traen conciertos y macrofiestas en la playa, y la Feria de San Francisco de Borja en octubre corona al "Tío de la Porra" como rey de las celebraciones. Jóvenes de toda España la llaman "la Ibiza valenciana" por sus discotecas como Kapital o Acteón, abiertas hasta el amanecer.

5 kilómetros de playa

Las playas de Gandía, con más de 5 km de arena fina y aguas cristalinas, son el corazón del destino.

La Playa de Gandía principal, con paseo marítimo arbolado, ofrece chiringuitos, voleibol, windsurf y zonas infantiles.

Al norte, Playa Nord es ideal para familias; al sur, L'Ahuir atrae nudistas y amantes de la naturaleza con dunas protegidas. Servicios como hamacas, duchas y parking facilitan el relax, mientras actividades como pádel surf o yoga playero animan el día. En verano, acoge competiciones internacionales y miles de visitantes que buscan sol garantizado.

La Playa Norte de Gandía luce su extenso arenal con palmeras y sombrillas, perfecto para días de sol mediterráneo.

Fideuá y gastronomía marinera

La fideuá de Gandía, inventada en un barco local en los años 30, es el plato icónico: fideos gruesos con gambas, mejillones, calamares y un fumet potente, cocinado en paellera para un socarrat crujiente.

Se degusta en restaurantes o chiringuitos playeros, acompañada de paella valenciana, espencat (ensalada asada) y dulces como turrón de cacahuete. La ruta gastronómica anual celebra este manjar con concursos y maridajes de vinos de La Safor.

Gandía, cuna de Raúl Bravo, fusiona historia (Palacio Ducal de los Borja), naturaleza y hedonismo. Un pueblo que sabe levantarse y brillar.