Ni La Moraleja, ni Salamanca: la exclusiva zona de Madrid donde invierte Fernando Torres y factura 1,5 millones al año

Montaje de Fernando Torres y la zona de Madrid donde tiene inversiones. EE

Fernando Torres ha consolidado un patrimonio empresarial sólido basándose en la discreción y el análisis estratégico. Mientras que el foco mediático suele apuntar a las zonas más tradicionales del lujo madrileño, él ha centrado su actividad económica en el eje noroeste de Madrid, específicamente en los municipios de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Villanueva de la Cañada.

A través de su principal vehículo inversor, la sociedad Fernando 9 Torres S.L., el actual técnico gestiona una estructura financiera que reporta una cifra de negocio anual de hasta 1,5 millones de euros. Este rendimiento no es casual, sino el resultado de una diversificación patrimonial bien ejecutada que prioriza la seguridad del activo inmobiliario.

El centro de operaciones de Torres se aleja deliberadamente del bullicio del Barrio Salamanca. Su activo más valioso se encuentra en la urbanización La Finca (Pozuelo de Alarcón), donde posee una propiedad de diseño valorada en unos 7 millones de euros.

Esta residencia, equipada con instalaciones de alto rendimiento, es solo la punta del iceberg. Su rentabilidad inmobiliaria real proviene de una cartera diversificada en Majadahonda y Villanueva de la Cañada.

En estas localidades, su sociedad administra locales comerciales, parcelas estratégicas y viviendas de obra nueva que generan ingresos recurrentes y estables, aprovechando el constante crecimiento de la demanda en estas zonas de alta renta per cápita.

Fernando Torres durante dirigiendo un entrenamiento del Atlético Atlético de Madrid

Esta solvencia en el sector del "ladrillo" ha sido el soporte necesario para el crecimiento de su cadena de gimnasios, Nine Fitness. Tras un periodo de inversión intensiva y ajustes financieros -incluyendo una ampliación de capital de casi 470.000 euros en 2025 para fortalecer la estructura de la compañía-, la marca ha alcanzado su punto de equilibrio.

Con centros consolidados en puntos clave como Valdebebas y la reciente apertura en el barrio de Retiro a principios de 2026, la facturación global de su línea de fitness se sitúa ya en torno a los 3,5 millones de euros.

La sociedad Fernando 9 Torres S.L. no solo se limita a la gestión de inmuebles; funciona como un centro de gestión de activos mobiliarios y cartera de valores. Esta estructura le permite inyectar capital en nuevos proyectos sin comprometer su estabilidad financiera global.

Su estrategia se basa en adquirir activos en zonas donde la revalorización es constante y el perfil del inquilino es de alto poder adquisitivo, asegurando así un flujo de caja que ya supera el millón de euros anuales en ingresos brutos.

En resumen, la gestión de Fernando Torres confirma que su patrimonio personal está hoy más diversificado y seguro que nunca. Al apostar por el eje Majadahonda-Pozuelo, ha logrado construir un imperio financiero que opera con la misma precisión que un reloj suizo, lejos de los focos tradicionales del centro de la capital y blindado contra la volatilidad del mercado.