Luces y sombras del Atleti que le obligan a una heroicidad en casa del Arsenal: del ingenio de Griezmann a la duda de Julián

Los jugadores del Atlético de Madrid aplauden a su afición tras el empate ante el Arsenal. EFE

El Atlético de Madrid se marchó del Metropolitano con un sabor agridulce. Contentos por haber superado al Arsenal en prácticamente todas las facetas del juego, pero también con dudas por el resultado que se llevan al Emirates. Un empate que, visto lo visto, no es bueno.

Una vez más, el equipo de Simeone volvió a ofrecer dos caras. Un partido de ida que deja luces y sombras, que invita al optimismo a pesar de la dificultad que va a suponer la visita a Londres dentro de seis días.

Y es que el Arsenal, que atraviesa su peor momento de la temporada, buscará refugiarse en un feudo que ha convertido en fortín en los últimos años. De hecho, desde que regresó a la Champions hace tres temporadas tan solo ha perdido uno de los 18 encuentros que ha jugado ante su público. Fue el curso pasado donde cayó frente al PSG en la ida de las semifinales.

Pero nada más. El equipo de Arteta es un hueso muy duro de roer y así lo demostró hace apenas unos meses cuando recibió al Atlético en la fase de liga. Le endosó un contundente 4-0, pero mucho han cambiado las dinámicas en ambos equipos desde entonces.

Razones para creer

Porque está claro que este Atlético le puede mojar la oreja al Arsenal en su estadio. Se espera una guerra, otra más, pero los soldados de Simeone parecen listos para la batalla.

Para ello deben sostenerse en lo visto durante un gran tramo del partido en el Metropolitano. Al Atleti le faltó pegada, pero desde el orden y el juego con balón en tres cuartos, lograron imponerse al plan de Arteta.

Apareció Griezmann, quien brilló con luz propia en su último partido de Champions en el Metropolitano. El francés pudo ser el héroe de la noche, pero el larguero le privó de un gol que podría haber cambiado la eliminatoria.

Griezmann aplaude a la afición del Atlético de Madrid durante el partido contra el Arsenal. REUTERS

El galo fue el faro que dio clarividencia al ataque rojiblanco durante todo el partido. Atrás, en la retaguardia, fue Pubill quien se erigió en líder. Un actor secundario, casi de reparto, en el inicio del curso, pero que desde comienzos de 2026 se ha hecho un hueco en el once de Simeone. Y no parece que eso vaya a cambiar.

El catalán fue el bastión defensivo. Se pegó una y otra vez con Gyökeres y fue clave en la salida de balón ante la presión por momentos del Arsenal. En el Emirates necesitará mantener ese nivel si quiere mantener un rigor atrás que tanto le ha faltado al equipo durante toda la campaña.

Las dudas

Pero no todo son buenas noticias. Además del resultado, todas las miradas a lo largo de la semana estarán puestas en Julián Álvarez. El argentino, que llegaba entre algodones a la cita, tuvo que retirarse antes de tiempo por unos problemas en el tobillo.

El '19' rojiblanco estaba firmando un partido notable que rubricó con su 10º gol en esta edición de la Champions. El primer jugador en la historia del club capaz de llegar a esa cifra en una sola temporada.

Le faltó algo de finura en los últimos metros, pero se fue a casa con un gol y metiéndole el susto en el cuerpo a todo el Arsenal con una falta que sorteó a la barrera y acabó en el lateral de la red.

Julián Álvarez celebra su gol contra el Arsenal. REUTERS

Apenas quedan seis días para la vuelta y cualquier tipo de lesión puede ser definitiva para la presencia o no de Julián en el Emirates. Si no lo hace, deberá ser Sorloth quien ocupe su lugar. Eso sí, habrá que ver la disponibilidad del noruego.

El atacante rojiblanco se quedó sin minutos después de sufrir unas molestias durante el calentamiento. No parece grave, pero necesitará estar al 100% por si le acaba llegando la oportunidad de ser titular en Londres.