FIFA cambiará las normas en el fútbol: los clubes deberán tener al menos un jugador sub20 o sub21 de la cantera en el césped

La FIFA vuelve a agitar los cimientos del fútbol con una propuesta que podría transformar la manera de entender el juego que se tiene actualmente.

El organismo estudia implantar una norma que obligaría a todos los equipos a alinear de forma permanente a un futbolista sub20 o sub21 provenientes de la cantera.

Una medida que está en proceso de ser estudiada pero, en el caso de salir adelante, supondrá un cambio estructural tanto en la planificación deportiva como en el desarrollo de talento.

Aunque pueda parecer revolucionaria, esta propuesta no surge de la nada. Existen precedentes en otras ligas que ya han aplicado normas similares con el objetivo de fomentar el talento joven. El caso más conocido o mediático es el del fútbol mexicano, donde se exige a los clubes acumular minutos con jugadores menores de 20 años para evitar sanciones deportivas.

Este tipo de iniciativas han demostrado que la regulación puede acelerar el crecimiento de las canteras, aunque también genera debate sobre la meritocracia. Ya que obligar a los equipos a poner a un canterano supondría que jugase meramente por evitar una sanción, no por su nivel.

El once titular del Real Madrid en la final de la Youth League EFE

La intención de la FIFA, sin embargo, va más allá de una simple imposición. El objetivo principal es garantizar oportunidades reales a los jóvenes talentos en un contexto cada vez más dominado por fichajes multimillonarios y plantillas plagadas de futbolistas consolidados.

En ese escenario, muchos jugadores formados en casa encuentran enormes dificultades para dar el salto al primer equipo, quedando relegados a un segundo plano o saliendo cedidos sin continuidad.

Aunque la realidad es que hay futbolistas jóvenes que están brillando actualmente viniendo de la cantera, sin necesidad de ninguna norma. Los casos más recientes en España son la irrupción de Thiago Pitarch en el Real Madrid y el ya consolidado Lamine Yamal en el FC Barcelona. No obstante, son casos aislados y poco comunes.

Con la implantación de esta norma, los entrenadores se verían obligados a integrar a estos jóvenes en sus esquemas de manera constante, lo que podría favorecer una transición más natural entre el fútbol formativo y la élite. Además, se incentivaría a los clubes a reforzar sus academias, apostar por el desarrollo interno y cuidar más los procesos de captación y formación.

Lamine Yamal, con la Selección Reuters

Sin embargo, el impacto en el plano táctico también genera dudas. Mantener a un jugador sub21 durante todo el partido podría condicionar decisiones clave, especialmente en encuentros de máxima exigencia o en competiciones donde el margen de error es mínimo.

A nivel económico, la medida podría contribuir a equilibrar el ecosistema del fútbol. Los clubes con mejores estructuras de cantera tendrían una ventaja competitiva, mientras que aquellos más dependientes del mercado de fichajes se verían obligados a replantear su modelo.

Por ahora, la propuesta se encuentra en fase de análisis y no hay una fecha concreta para su posible aplicación. Sin embargo, su simple planteamiento ya ha abierto un intenso debate dentro del mundo del fútbol. La gran incógnita es si esta norma supondrá un impulso definitivo para las nuevas generaciones o si, por el contrario, acabará alterando en exceso la esencia competitiva del deporte.