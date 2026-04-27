Griezmann (35): "Me he sentido como en casa aquí en España: en San Sebastián, en Madrid, en Barcelona. Les debo mucho"

Antoine Griezmann ha construido una trayectoria que lo sitúa entre los nombres destacados del fútbol contemporáneo. El delantero francés ha decidido cerrar su etapa en España tras anunciar que dejará el Atlético de Madrid al término de la presente campaña.

A lo largo de los años, siempre ha subrayado el cariño recibido en las distintas ciudades españolas en las que ha residido. El vínculo del delantero con España es profundo. Aquí dio sus primeros pasos como profesional, concretamente en la Real Sociedad, y también experimentó una notable progresión deportiva.

Pero más allá del fútbol, hay un motivo personal que ocupa un lugar central: en este país conoció a su esposa, Erika Choperena, madre de sus hijos. Ambos forman una de las parejas más sólidas del ámbito deportivo nacional.

Dar el paso de abandonar un país nunca resulta fácil, especialmente en el caso de los deportistas que deben dejar su entorno para perseguir sus metas. Así ocurrió con Griezmann, que se trasladó a San Sebastián siendo apenas un adolescente tras incorporarse a la Real Sociedad. Aquel cambio temprano de vida acabó encontrando recompensa con el paso del tiempo.

Tras destacar en el conjunto donostiarra, el internacional francés continuó su carrera en distintos clubes. Primero recaló en el Atlético de Madrid, posteriormente jugó en el FC Barcelona y finalmente regresó al equipo rojiblanco.

Antoine Griezmann, con el Atlético de Madrid

"Me he sentido como en casa aquí en España: en San Sebastián, en Madrid, en Barcelona y al final disfruto mucho de España", confesó el delantero en una entrevista con LaLiga.

Su reconocimiento hacia estas ciudades va más allá. "Les debo muchísimo, me abrieron los brazos y nada, toda mi educación, casi la más importante, ha sido una educación española", reveló a este respecto.

Por último, tampoco se olvida de su esposa. "Mi mujer es española, entonces estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí", apostilló el galo.

En busca de la Champions

En el plano deportivo, el Atlético de Madrid volvió a sufrir recientemente un revés importante. El equipo dirigido por Simeone vio cómo se escapaban sus opciones de ganar la Copa del Rey tras caer ante la Real Sociedad en la tanda de penaltis, un golpe duro para una afición que aspiraba a celebrar un título cinco años después

Al término del encuentro, Griezmann se refirió al sentir del equipo. "Ayer fue un día muy difícil para todos los atléticos, pero después de tantos años en este club he aprendido una cosa y no es otra que nos levantaremos, estoy convencido. Porque lo hemos hecho más veces y porque esa es la esencia de la vida. Caer y levantarse", declaró.

El delantero quiso agradecer el apoyo de la afición en un partido cargado de significado para él. No solo por el enfrentamiento entre dos clubes clave en su trayectoria, sino también por su objetivo de despedirse del Atlético de Madrid sumando títulos.

Aunque la temporada aún no ha terminado, las opciones ligueras han quedado prácticamente descartadas. Sin embargo, el conjunto rojiblanco mantiene viva su aspiración en la Champions League, un trofeo que históricamente se le ha resistido.

Las esperanzas están ahora centradas en la competición europea, especialmente tras eliminar al FC Barcelona en cuartos de final. "Por delante tenemos aún un ilusionante reto en Europa y todos juntos pelearemos por alcanzar este sueño", reveló el francés sobre su gran desafío.

El próximo compromiso será ante el Arsenal en semifinales, una eliminatoria decisiva que puede abrir las puertas a una nueva final. El objetivo es claro: conquistar la primera Champions League del club y cerrar su etapa en el Atlético de Madrid con un logro histórico.