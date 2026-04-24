La UEFA sanciona con seis partidos a Prestianni por sus presuntos insultos racistas sobre Vinicius

Castigo ejemplar a Prestianni. La UEFA decidió imponer una sanción de seis partidos al futbolista del Benfica por los presuntos insultos racistas que le propinó a Vinicius en la Champions League.

El Comité de Disciplina de la UEFA le impuso al jugador argentino la prohibición de jugar los seis partidos tanto a nivel de club como de selección "por conducta discriminatoria".

"La suspensión por tres (3) de estos partidos está sujeta a un período de prueba de dos (2) años, a partir de la fecha de la presente decisión", esgrimió el Comité de Disciplina de la UEFA.

Además, la UEFA solicitó a la FIFA que extienda esta sanción a nivel mundial, algo que podría afectar incluso a la posible participación del futbolista argentino en la próxima Copa del Mundo.

Los matices

La sanción incluye un matiz relevante: de los seis partidos impuestos, tres quedan en suspenso durante un periodo de prueba de dos años desde la resolución.

En la práctica, esto significa que Prestianni solo deberá cumplir tres encuentros de castigo, siempre y cuando no vuelva a incurrir en una infracción durante ese tiempo.

Asimismo, la UEFA precisa que en el total de la sanción se contabiliza el partido de suspensión provisional que el jugador ya cumplió en el play-off de la Champions League 2025/26 entre el Real Madrid y el Benfica, disputado el 25 de febrero.

El caso de Prestianni se suma a otros expedientes recientes de la UEFA sobre racismo y discriminación, reforzando la apuesta del organismo por endurecer las sanciones y visibilizar que estos incidentes no quedarán sin respuesta, aunque el debate sobre la prueba y la proporción de los castigos sigue abierto.