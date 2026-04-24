El Real Madrid se queda sin opciones de pelear por La Liga ante el Betis: Héctor Bellerín en el 93' provoca otro tropiezo

Mbappé se lamenta durante el partido ante el Betis.

Los de Arbeloa se quedaron con la miel en los labios tras ir por delante en el marcador desde el minuto 17 con el gol de Vinicius. Lunin fue el mejor del partido y Mbappé se marchó lesionado.

Betis

Real Madrid

Si el Barça ya tenía La Liga prácticamente en bandeja, ahora la tiene definitivamente tras el tropiezo del Real Madrid ante el Betis. El conjunto blanco dejó escapar dos puntos en la última jugada del partido con los que hubiese mantenido la presión ante el líder [Narración y estadísticas con el empate del Real Madrid ante el Betis].

En el minuto 93 Héctor Bellerín dejó al conjunto blanco con la miel en los labios por sumar una nueva victoria. Robó Antony ante Mendy dentro del área madridista. Su centro lo repelió Rüdiger, pero el defensa bético cazó ese balón para sacarse un disparo raso y marcar el empate.

Reclamó el Madrid falta al francés, quien pecó de falta de intensidad en el último duelo del encuentro. La defensa, ni Gonzalo ni Alaba, cerraron tampoco ese posible rechace que acabó en gol.

Bellerín celebra el gol marcado ante el Real Madrid. EFE

Habían perdonado Valverde y Vinicius la sentencia del partido con dos ocasiones muy claras y al final el conjunto blanco lo acabó pagando.

En el 79', el uruguayo armó un disparo cruzado y raso que pudo repeler Valles, mientras que más clara aún fue la del brasileño. Vini, en el 85', se adentró en el área verdiblanca, buscando su doblete con el 0-2. Sin embargo, le pegó mal y blando, con un Valles que incluso se lo paró con el pie.

Ahí el Real Madrid ya no tenía sobre el terreno de juego a Mbappé, quien se echó al suelo y pidió el cambio para marcharse directamente a los vestuarios con el médico del club. Se fue por su propio pie el francés.

La exhibición de Lunin

Una montaña rusa fue la atracción a la que se subió el conjunto blanco en La Cartuja. No obstante, era de esperar. A ningún equipo le resulta sencillo enfrentarse al equipo bético en su estadio y los de Arbeloa sufrieron durante casi todo el partido.

Porque mientras que Mbappé, Vinicius y Bellingham acapararon el protagonismo en ataque, Lunin lo hizo en defensa.

El portero del Real Madrid parecía emerger como el salvavidas de un equipo que se había propuesto terminar la temporada ganando todos los partidos, pero una vez más un nuevo tropiezo cambió los planes.

A pesar de no poder hacer nada en el gol de Bellerín, el ucraniano dejó brillantes acciones ante Bakambu y una doble de Antony todas ellas en la primera parte. Recital tremendo bajo palos.

El primer milagro lo obró ante el brasileño: error de Thiago Pitarch en salida de balón que acaba con Fornals jugando para el extremo brasileño, pero su zurdazo ajustado al palo corto, rozando en Huijsen, se topó con una mano tremenda de Lunin.

Lunin evita el gol de Antony con una gran parada. Reuters

Siguió encadenando el Real Madrid errores atrás y tras el fallo de Rüdiger a la hora de medir un balón aéreo, Bakambu se plantó mano a mano ante el portero del conjunto blanco. Lleno de confianza, Lunin se hizo grande y no solo evitó el regate del congoleño, también el 1-1.

La última parada llegó en el minuto 47, todavía en la primera parte. De nuevo Antony probó al ucraniano con un zurdazo desde fuera del área que se encontró con la manopla de un portero que estaba disfrutando en La Cartuja.

En apenas cuatro minutos el Betis tuvo tres ocasiones muy claras para empatar el encuentro antes del descanso. Sin embargo, ahí apareció Lunin para hacer bueno el gol de Vinicius.

Mientras un portero se estaba saliendo, el otro protagonizó un fallo que permitió ver el primer gol del partido. Empezó el Real Madrid tomando la iniciativa en el juego ofensivo, pero los de Pellegrini estaban muy bien plantados atrás sin dejar apenas espacios.

Insistieron los hombres de Arbeloa y después de que Mbappé perdonara una ocasión muy clara al rematar con el empeine un balón que se fue a las nubes cuando estaba solo dentro del área ante Valles, Vini no tuvo la misma compasión con el portero verdiblanco.

El Madrid empezó golpeando en La Cartuja después de que Álvaro Valles no terminara de despejar del todo bien un zapatazo lejano de Valverde, dejando vivo un balón dentro del área que aprovechó Vinicius, mandando a guardar el esférico

Vinicius celebra con Mbappé el gol marcado ante el Betis. EFE

El portero del Betis llegó tarde y forzado, quizá limitado de visión, y el brasileño estuvo pícaro al rechace para abrir la lata en el partido.

No cambió ni una línea el guion del partido y la igualdad continuó siendo la tónica dominante en el juego. Betis y Madrid se intercambiaban a partes iguales llegadas al área y ocasiones, aunque la más clara la tuvo Bellingham antes del recital de Lunin.

El inglés remató de volea tras recibir un buen balón de Mbappé, pero rozó lo justo Álvaro Valles para evitar el 0-2. El portero del Betis, protagonista en la imagen del 0-1, se sacudió del error con ese paradón.

Un partido muy parejo

No cambió el once Arbeloa, sí lo hizo Pellegrini. El chileno hizo un doble cambio con las entradas de Marc Roca y Cucho Hernández, pero lejos de conseguir marcar el gol del empate, estuvieron muy cerca de encajar el segundo.

De hecho, lo encajaron, aunque no subió al marcador. Marcó Mbappé en un remate de volea, pero el línea levantó el banderín por fuera de juego previo de Trent Alexander-Arnold.

No cesó en su empeño el Real Madrid de buscar el segundo y estuvo a punto de conseguirlo nuevamente por medio de Bellingham. El inglés, que encadena nueve partidos sin marcar, destacó por su lucidez y tras recibir un buen balón en el borde del área, armó un disparo a la media vuelta que atrapó fácil Álvaro Valles.

Y de pronto, otro volantazo. Abde volvió a despertar al Betis ganándole un pulso tras otro a Trent, un gran pasador que atrás parece un entrometido. Ese nuevo tramo lo inauguró un zapatazo desde dentro del área que Lunin, gran figura ya del partido, sacó de un manotazo instintivo.

Los jugadores del Real Madrid se lamentan tras el gol encajado ante el Betis.

El Betis comenzaba a crecer con el devenir de los acontecimientos, obligando de nuevo a Lunin a lucirse tras un remate de Cucho Hernández segundos antes de la entrada de Lo Celso. Y de la de Isco.

Dos magos para rescatar al menos un punto ante un Real Madrid que comenzaba a recular. Natan, en el 74, confirmaba de cabeza que el 1-1 estaba más cerca que el 0-2.

Ya en el tramo final, los de Pellegrini buscaban la igualada pero sin quemar las naves. Sin darle espacios a los de Arbeloa. Antony, en el 84, ponía de nuevo a prueba a Lunin. Cuando el 0-1 parecía inevitable, Bellerín rescataba un punto para los suyos en el 93.

Ficha técnica del partido:

1 - Real Betis: Valles, Bellerín, Bartra (Diego Llorente, minuto 31), Natan, Ricardo, Fidalgo (Marc Roca, minuto 46), Amrabat (Isco, minuto 73), Fornals (Lo Celso, minuto 68), Antony, Abde y Bakambu (Cucho Hernández, minuto).

1 - Real Madrid: Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen (Alaba, minuto 69), Mendy, Brahim (Manuel Ángel, minuto 82), Valverde, Thiago Pitarch (Camavinga, minuto 69), Bellingham, Mbappé (Gonzalo, minuto 82) y Vinicius.

Goles: 0-1, minuto 17: Vinicius. 1-1, minuto 93: Bellerín.

Árbitro: Soto Grado, castellano leonés. Amarillas para Amrabat (minuto 38), Huijsen (minuto 39), Trent (minuto 69),

Incidencias: Partido correspondiente a la Jornada 32 de LaLiga, disputado en el estadio de La Cartuja de Sevilla. 54.348 espectadores en el recinto hispalense.