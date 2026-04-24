Las cuentas de Barça y Real Madrid para El Clásico: ¿pasillo, alirón o sorpasso?

Un instante de la tangana entre el Real Madrid y el FC Barcelona en El Clásico. REUTERS

La Liga parece ya 'muerta'. Son nueve los puntos que separan al Fútbol Club Barcelona del Real Madrid cuando tan sólo restan seis jornadas para el final del campeonato, pero las matemáticas dicen que la pelea no se ha terminado.

Una fecha se antoja clave de aquí a final de temporada para dos equipos que ya no están vivos en ninguna otra competición. El Clásico del 10 de mayo es la gran motivación de blancos y culés, y sobre todo las circunstancias que pueden rodear a este encuentro.

Las calculadoras echan humo, especialmente en la ciudad condal, porque sueñan con asestarle un duro golpe al eterno rival. Un posible pasillo o cantar el alirón en el Camp Nou suponen una motivación extra.

En el lado contrario, en el Real Madrid tratarán de evitar a toda costa una imagen de celebración de los culés en un Clásico, así que los de Arbeloa no pueden bajar los brazos.

Restan dos jornadas hasta que se produzca el enfrentamiento directo, y en las manos de los blancos está la posibilidad de evitar un nuevo golpe en una temporada que ya ha sido muy dura hasta la fecha.

Un posible pasillo al campeón

El peor de los escenarios para el Real Madrid supondría llegar al Camp Nou con La Liga ya decidida. Para ello, el Barça tendría que llegar con al menos 13 puntos de ventaja al Clásico, una distancia que sería ya insalvable para los blancos en las cuatro jornadas restantes.

Con una brecha actual de 9 puntos entre ambos, el Barça tendría que ganar sus dos próximos compromisos y el Real Madrid pinchar en los dos.

Los de Arbeloa se enfrentan este mismo viernes al Real Betis en La Cartuja, primera prueba de fuego para evitar el pasillo en el Camp Nou, y la semana que viene jugarán contra el RCD Espanyol en Barcelona.

El Barça, por su parte, tiene otros dos compromisos fuera del Camp Nou. El primero de ellos contra el Getafe este mismo fin de semana. El siguiente, ante Osasuna en El Sadar.

Si el Barça logra saldar con victorias estos dos próximos encuentros y el Real Madrid pincha en ambos, los culés se proclamarían campeones en la jornada 34.

Alirón en el Camp Nou

El Clásico se dibuja en el horizonte como una fecha clave para decidir La Liga. El Barça sueña con proclamarse campeón doblegando al eterno rival en casa, pero para ello debería salir del Camp Nou con al menos 10 puntos de ventaja. O con 9 y el golaveraje particular ganado al Real Madrid.

Los blancos vencieron en el Santiago Bernabéu por 2-1 en la primera vuelta con los goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Un duelo en el que los blancos fueron superiores todavía con Xabi Alonso en el banquillo.

Raphinha, tras el partido entre Atlético y Barcelona en la Champions League EFE

Precisamente en aquel partido se produjo la rebelión de Vinicius con su entrenador cuando fue sustituido a pocos minutos del final y no aceptó el cambio.

¿Hay vida para el Real Madrid?

Pese a que todos los indicios apuntan al Barça como campeón de La Liga, el Real Madrid todavía quiere aferrarse a una remota opción de remontar y plantar batalla hasta el final.

Los blancos tratarán de apretar para aprovechar un posible despiste del Barcelona y llegar a El Clásico con una brecha menor a los 9 puntos. Si eso sucede, se abriría una puerta a la esperanza para el conjunto de Arbeloa.

En el mejor de los casos para el Real Madrid, una hipotética debacle de los de Hansi Flick, que no volverán a contar con Lamine, en los dos próximos partidos podría hacer que los blancos llegaran al Camp Nou tan sólo tres puntos por detrás.

Mbappé conduce el balón durante el partido ante el Alavés. Reuters

Eso haría que incluso pudieran salir de El Clásico líderes de La Liga si vencieran también al FC Barcelona en el duelo directo, lo que supondría que pasarían a depender de sí mismos en las últimas tres jornadas.

Suena a quimera por la falta de consistencia que está mostrando el Real Madrid en su juego y porque no hay indicios que inviten a pensar en dos pinchazos consecutivos de los de Flick, pero las matemáticas siguen abiertas.

Los dos próximos encuentros marcarán ineludiblemente el escenario de El Clásico que se disputa dentro de dos semanas. Mientras unos sueñan con dar el golpe definitivo, otros tratarán de resistir hasta las últimas consecuencias.