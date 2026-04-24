Al-Khelaifi señala el malestar de Tebas tras el acuerdo de paz: "No está muy feliz, pero esto es bueno para todos"

Apenas dos meses después de que la UEFA, el Real Madrid y la nueva ECA anunciaran un acuerdo de paz "por el bien del fútbol europeo", Nasser Al-Khelaifi ha querido profundizar en cómo se alcanzó ese pacto.

El presidente del PSG y de la ECA (Asociación de Clubes Europeos) se alineó con la defensa del modelo actual del fútbol europeo y, una vez más, quiso agradecer la posición que ha adoptado el Real Madrid a la hora de llegar a un acuerdo con el que se ha recuperado la sintonía entre todas las partes.

"Era pensar en qué era lo mejor para el fútbol. Trabajamos muy duro en eso. Quiero agradecer a Miguel Ángel, a Behdad Eghbali, al Chelsea, al Real Madrid por parte del presidente Florentino Pérez, al Barça... reunir a todos no fue fácil, fue muy duro, difícil", reconoció en el evento The Forum.

Al-Khelaifi desveló todos los entresijos para que se llevara a cabo el acuerdo. La primera llamada la hizo Behdad y fue el copropietario del Chelsea quien le sugirió a Nasser trabajar para recuperar la concordia entre las entidades implicadas.

"Tras la llamada me puse a trabajar muy duro en el documento. Llevaba semanas, meses trabajando y el día de antes dijeron que no había acuerdo. Todos saben lo que los otros quieren y lo dejan por escrito. Eso es lo que queremos. Prometo que el fútbol de hoy ganará. Ya ha ganado, pero va a ganar aún más en el futuro", vaticinó el presidente del PSG.

El contraataque a Tebas

El máximo mandatario del club parisino aprovechó también para responder a Tebas, quien durante la jornada le lanzó un órdago: "El PSG lo tiene complicado porque su marca nacional se ha venido abajo. La liga francesa está por debajo de la brasileña en volumen de negocio", reivindicó el presidente de LaLiga en el foro organizado por el Atlético y Apollo.

"Esta paz va a ayudar a todos: las ligas, los clubes, las competiciones UEFA, las selecciones... Sé que Tebas no está muy feliz, pero creo que es bueno para todos. No queremos una competición que rompa las ligas nacionales", empezó respondiendo Al-Khelaifi.

"Si pensamos de esa manera y dejamos nuestro egoísmo y pensamos en el interés general, en cómo trabajamos juntos, queremos lo mismo. Creo que hay un espacio para que todos trabajen juntos. Si quitamos el ego y el interés propio, todos estarán en paz", añadió el presidente del PSG.

La 'Orejona', el trofeo de la UEFA Champions League Reuters

Al-Khelaifi también defendió el nuevo formato de la Champions. Según explicó, el rediseño ha incrementado el atractivo de la competición, con más goles, más partidos relevantes y un mayor interés global. "Desde el primer día hasta el último se vive como una final. Seguro que tenemos que hacer más cambios, pero no este formato", manifestó.

En lo que a su club respecta, el presidente del PSG reconoció los pilares sobre los que se sustenta el éxito que está teniendo el conjunto parisino.

Tras ganar todos los títulos nacionales, la Champions era su asignatura pendiente hasta que llegó Luis Enrique al banquillo.

Los jugadores del PSG mantean a Luis Enrique. Reuters Reuters

"Lo tiene todo. Es una persona increíble y un gran entrenador. España debería estar muy orgullosa de él. Es de las personas más positivas que he conocido en mi vida. Siempre permanece motivado, contento. Todos aprendemos de él", se deshizo en elogios hacia el asturiano.

El presidente insistió en la capacidad que tiene 'Lucho' para sostener el rumbo incluso en los momentos de dificultad. "No es solo porque estemos en semifinales. Es el trabajo desde el primer día, cómo gestiona los momentos complicados", subrayó.