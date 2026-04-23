El Bernabéu estrena su pista de tenis del Mutua Madrid Open con Nadal, Sinner y Florentino Pérez haciendo de juez de silla

Florentino Pérez, presente en la inauguración de la pista de tenis en el Bernabéu. Captura de redes sociales

El Real Madrid ha hecho gala, una vez más, de cómo puede explotar al máximo los recursos del Bernabéu. Apenas 48 horas después de jugar contra el Alavés, el terreno de juego se ha transformado en pistas de tenis para el entrenamiento de los jugadores durante el Mutua Madrid Open.

Florentino Pérez ha estado presente en la inauguración de la pista de tierra batida que ha contado además con la presencia de Rafa Nadal. El de Manacor ha jugado incluso unos puntos con Thibaut Courtois, Jude Bellingham y con el actual número uno del mundo, Jannik Sinner.

El presidente del club blanco quiso hacer entrega de camisetas del equipo al tenista italiano, a Iga Świątek -número 4 del ranking WTA- y también recibió el mismo regalo el tenista español más grande de todos los tiempos. Y es que Nadal, además de ser el socio de honor del Real Madrid, es el jugador que más veces ganó el Mutua Madrid Open (5).

Así luce la pista de entrenamiento del #MMOPEN en el Estadio Bernabéu 🧡 pic.twitter.com/fNsQITqAWg — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 23, 2026

Toda esta iniciativa del club blanco se enmarca dentro del Mutua Madrid Open, que se celebra estos días en la capital. Sin embargo, no se disputará ningún partido oficial en el estadio. La pista de tierra batida ha sido instalada con el objetivo de que los jugadores puedan entrenarse en condiciones idénticas a las de la Caja Mágica hasta el próximo 30 de abril.

El Real Madrid ha aprovechado la ocasión con la vista puesta en el futuro: la posibilidad de albergar parte del torneo en su estadio y llevar el tenis a una nueva dimensión, con un recinto capaz de acoger a 80.000 espectadores.

La explotación del estadio

Hasta el 30 de abril, cualquier tenista que lo solicite podrá utilizar el Bernabéu para entrenamientos privados. La transformación ha sido exprés: hace apenas dos días el equipo disputaba un encuentro de Liga frente al Alavés y hoy el centro del estadio luce una pista de tenis completamente operativa.

La clave que lo hace posible es el calendario del equipo de Arbeloa. Con La Liga aún disputándose con el Barcelona, el Real Madrid afrontará tres salidas ligueras seguidas -Betis, Espanyol y Barcelona-, dejando el estadio libre durante ese período.

Florentino Pérez, junto a Nadal, Sinner, Światek, Courtois, Bellingham, Linda Caicedo, Feliciano López y Garbiñe Muguruza.

No es la primera vez que el Bernabéu mira más allá del fútbol. Ya fue sede histórica de un partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, y desde la radical remodelación del estadio se trabaja en convertirlo en un referente internacional de eventos deportivos y de ocio.

Madrid reafirma así su posición como capital mundial del deporte. Con el Mutua Madrid Open como escenario principal y el Bernabéu como telón de fondo, la ciudad prepara una nueva experiencia que mezclará el glamur del tenis de élite con la majestuosidad de uno de los estadios más espectaculares del mundo.