Desmantelan en Milán una red de prostitución y drogas que implica a 50 jugadores de la Serie A y un piloto de F1

La Guardia di Finanza desarticuló una presunta red dedicada a la explotación de la prostitución y a la organización de eventos vinculados al ocio nocturno, que contó con la participación de deportistas de alto nivel, entre ellos varias decenas de jugadores de la Serie A.

La operación, que se encuentra bajo la supervisión del Tribunal de Milán a instancias de la Fiscalía, se ha saldado con cuatro personas en arresto domiciliario. Los detenidos están acusados de favorecer la prostitución mediante la gestión de servicios de acompañamiento, así como de blanquear los beneficios obtenidos de esta actividad ilícita.

De acuerdo con la Unidad de Policía Económica y Financiera, la organización ofrecía la posibilidad de acceder a servicios sexuales dentro de los encuentros privados. Además, las autoridades señalaron el uso de óxido nitroso, conocido como 'gas de la risa', como sustancia recreativa en este tipo de celebraciones.

#GdiF #Milano: favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Eseguiti 4 arresti nei confronti di un sodalizio criminale attivo nell’organizzazione di eventi della movida.#NoiconVoi#cittadinoinformato#informareperconoscere pic.twitter.com/UnMW9gzOmJ — Guardia di Finanza (@GDF) April 20, 2026

A pesar del alcance de la investigación y del elevado número de personas vinculadas a la trama, las autoridades han subrayado que los clientes identificados no están siendo investigados. De acuerdo con la legislación vigente en Italia, su conducta no constituye delito, lo que ha generado un intenso debate público en torno a los límites legales de este tipo de actividades.

En este sentido, la propia Guardia di Finanza fue clara al respecto: "Lamentablemente no es un delito, no está tipificado como tal. Las chicas eran totalmente complacientes, por lo que no hay ningún tipo de violencia, no ha surgido ningún indicio de violencia en los actos de la investigación".

Este aspecto ha generado polémica dentro del fútbol italiano, especialmente en clubes como el AC Milan y el Inter de Milán, al haberse vinculado a algunos de sus jugadores con estos eventos, aunque no han salido a la luz ningún nombre. Se habla de 50 futbolistas en total que juegan en la Serie A.

Durante la operación se llevaron a cabo varios registros en inmuebles relacionados con la trama, que culminaron con la incautación de más de 1,2 millones de euros, considerados beneficios procedentes de las actividades ilegales.

A #Milano un giro di #escort di lusso nei locali alla moda. Tra i clienti ci sono anche calciatori di Serie A e un pilota di Formula Uno. La Guardia di finanza sequestra oltre un milione di euro.#Tg1 Stefano Fumagalli pic.twitter.com/ic0ZjxyZuC — Tg1 (@Tg1Rai) April 20, 2026

Las investigaciones sostienen que la red ofrecía paquetes exclusivos valorados en miles de euros, que incluían cenas en locales selectos en Milán, alojamiento en hoteles de lujo y la compañía de mujeres.

Todo ello bajo la apariencia de una agencia de eventos, que durante años habría organizado fiestas en discotecas y otros establecimientos, mientras en paralelo gestionaba la captación de mujeres, incluidas 'escorts' profesionales.

Piloto de fórmula 1 grabado

Según ha publicado La Gazzetta, las escuchas telefónicas revelan que un piloto de la Fórmula 1 también utilizó los servicios de dicha red: "Tengo un amigo que es piloto de Fórmula 1 y que quiere una novia de pago. ¿Podemos encontrarla?". A lo que la organización respondió: "Le enviaré a la brasileña".

Una trama que vincula a varios deportistas de élite y aunque aún no se conoce ningún nombre, ya es un escándalo en Italia y a nivel mundial.