Aperribay, sobre el 'milagro' Matarazzo: "Le pregunté a la IA si era buen entrenador para la Real y me dijo que no"

El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, habló en El Larguero de la Ser tras ganar la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en el estadio de la Cartuja en una final que se decidió en penaltis.

En concreto comentó cómo se produjo el fichaje del entrenador estadounidense, Pellegrino Matarazzo, a finales del año pasado, cuando la temporada llegó a su ecuador, sustituyendo a Sergio Francisco.

El dirigente reconoció que no fue una decisión sencilla. La propuesta llegó de la mano del director deportivo, Erik Bretos, en un momento en el que el equipo atravesaba dificultades y buscaba un cambio en el banquillo.

Sin embargo, Aperray no tuvo claro el fichaje y decidió preguntar a la inteligencia artificial: "Cuando Erik me dijo Matarazzo, yo le pregunté a la IA si era buen entrenador para la Real Sociedad, me dijo que no".

Pese a esa valoración negativa, el presidente optó por confiar en el criterio de su director deportivo y gracias a ello se produjo el fichaje del entrenador: "Menos mal que confié en Erik".

Matarazzo con la Copa del Rey. Reuters

Además, Aprerray reconoció que se quedó muy impresionado cuando tuvo su primer contacto con el entrenador: "No le conocía y en la primera reunión me impactó porque conocía todo de todos. Tenía un análisis de la Real Sociedad impresionante".

La decisión se hizo efectiva tras varias reuniones más entre el entrenador y la directiva, en concreto, se necesitaron cinco reuniones para que se produciese el fichaje, coincidiendo con el partido de Copa del Rey ante el Eldense: "Ahí le dijimos que iba a ser el entrenador".

Aperreay comentó que tras eliminar al Athletic Club en las semifinales de Copa, volvió a consultar a la IA sobre si Matarazzo era el entrenador indicado para dirigir a la Real Sociedad, y en este caso la respuesta fue muy diferente: "Me dijo que era excelente".

Gracias a esta decisión la situación del equipo cambió considerablemente, luchando por entrar en los puestos europeos en La Liga y sumando un título a la vitrina de la Real Sociedad, algo que parecía impensable cuando llego el entrenador.

Un fichaje que ha dado sus frutos y que se espera que siga con las buenas sensaciones en este final de temporada y en la siguiente, con la Real Sociedad compitiendo en Europa.