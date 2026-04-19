Ni El Viso, ni Retiro: el barrio emergente de Madrid donde Giuliano Simeone invirtió 2 millones en comprar un edificio

El jugador del Atlético de Madrid, Giuliano Simeone, ha decidido diversificar sus intereses más allá del Metropolitano. El joven argentino ha puesto el foco en el sector del "ladrillo", ejecutando una operación que demuestra una visión empresarial muy clara y alejada de los focos tradicionales.

Con una inversión que roza los 2 millones de euros, Simeone ha adquirido un edificio completo. Lo curioso de la operación no es solo la cifra, sino la ubicación: ha preferido alejarse de las clásicas y prohibitivas calles de zonas como El Viso o el Retiro para apostar por un entorno mucho más dinámico y con mayor proyección.

El inmueble se encuentra en el distrito de Tetuán, una zona que ha pasado de ser la "hermana humilde" de los barrios del centro a convertirse en el nuevo epicentro para los inversores que buscan rentabilidad. Es un código postal en plena transformación que ofrece lo que ya escasea en la almendra central: recorrido de revalorización.

Esta compra se alinea con la tendencia actual que vive Tetuán, un barrio donde la arquitectura tradicional y los negocios de barrio de toda la vida empiezan a convivir con promociones de lujo y un urbanismo renovado.

El edificio en cuestión cuenta con unos 400 metros cuadrados y se sitúa en una zona con una altísima demanda de alquiler, especialmente entre jóvenes profesionales y familias que buscan la cercanía a la Castellana sin los precios desorbitados de los distritos colindantes.

Giuliano Simeone es presionado por varios jugadores del Barça. Reuters

La estrategia de Giuliano parece clara: adquirir un bloque sólido, probablemente rehabilitarlo y ponerlo en el mercado de arrendamiento. Es una jugada de largo recorrido que requiere pulmón financiero y una lectura inteligente de las nuevas zonas de moda en la capital.

Tetuán ofrece hoy ese contraste único: aún se respira el aire castizo en sus tabernas y puestos de mercado, pero ya asoman los cafés de autor y la cocina internacional. Es precisamente ese carácter "emergente" lo que atrae el capital; estar a un paso del centro financiero de la ciudad pero con precios de entrada todavía competitivos.

Con este movimiento, Simeone sigue los pasos de otros grandes deportistas que aseguran su futuro creando un patrimonio inmobiliario robusto. Ya no se trata solo de firmar contratos deportivos, sino de gestionar activos.