El Atlético de Madrid se juega en Europa todo lo que pierde en España: la Champions o el vacío de una temporada en blanco

Simeone agradece el apoyo a la afición tras la derrota en la final de la Copa del Rey.

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R. Sociedad

No entraba en los planes del Atlético de Madrid perder la final de la Copa del Rey. Trece años habían pasado de aquella noche del 17 de mayo cuando derrotaron al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Más de una década sin levantar el segundo título nacional más importante. En La Cartuja tenían una oportunidad de oro y los rojiblancos decidieron desaprovecharla.

El plan que empezó a diseñar Simeone a comienzos del mes de abril se ha demostrado que ha tenido fisuras. El argentino decidió tirar a la basura La Liga sin importar cómo acabarla después de descolgarse de la pelea por el título. Así se explica que a falta de siete jornadas para el final, el Barça le saque 22 puntos.

De nada importaría eso si finalmente se conseguía el objetivo de ganar la Copa del Rey... y la Champions. A pesar de todo, a mediados de abril el Atlético de Madrid soñaba con firmar una temporada histórica de ganar las dos competiciones en las que se encontraban inmersos.

Los jugadores de la Real Sociedad celebran la victoria en la final de la Copa del Rey. Reuters

Simeone ha introducido rotaciones hasta el extremo. Un equipo con más presencia de suplentes que de titulares ante el Barça y el Sevilla en Liga. Todo para que los jugadores llegasen frescos al tramo decisivo de la temporada. El resultado, por el momento, no ha podido ser peor.

Una gran decepción

En shock por el gol encajado a los 14 segundos del partido, el conjunto colchonero no jugó un buen partido a pesar de tener todo el tiempo del mundo para darle la vuelta a la final. La final celebrada en La Cartuja duró 120 minutos, pero el Atlético de Madrid no se presentó hasta pasada la hora de juego.

Sin generar importantes ocasiones de gol sobre la portería de un Unai Marrero que emergió como el mejor jugador de la final, los rojiblancos se mostraron erráticos, sin capacidad de reacción, vulnerables en cada llegada de la Real Sociedad y lo más preocupante, sin ideas cuando llegaban a tres cuartos de campo.

No le importó a Matarazzo que su rival jugase todo el tiempo en su campo, básicamente porque los ataques estáticos no ponían en peligro el gran trabajo defensivo que estaban realizando sus jugadores.

¡A punto de marcar Lookman!



Aprieta el @Atleti en busca del empate.



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Solo la calidad individual del Atlético de Madrid podía empatar la final y así pasó. El Triángulo de las Bermudas formado por Griezmann, Julián Álvarez y Lookman permitió empatar -por primera vez- el encuentro con el gol obra del nigeriano.

No obstante, con el penalti transformado por Oyarzabal de nuevo tocaba remar a contracorriente. Los rojiblancos aumentaron la intensidad en su juego. Demostraron que, físicamente, estaban mucho mejor que la Real Sociedad, pero los minutos corrían y se mostraban impotentes.

Julián Álvarez consiguió despertar a los aficionados rojiblancos de la pesadilla que estaban viendo en Sevilla. A pesar de no jugar bien, era el minuto 83, el electrónico reflejaba un 2-2 y sobre el campo la superioridad con balón era evidente... pero sin generar grandes ocasiones de gol.

La tanda de penaltis acabó dictando sentencia y la moneda al aire sonrió a la Real Sociedad. Los fantasmas del pasado habían vuelto para el Atlético de Madrid. Una nueva final perdida. Otro año cuya ilusión desaparece de la forma más cruel posible. En duda, todo.

Simeone, en tela de juicio

Simeone vuelve a estar en el punto de mira. La directiva se refuerza mercado tras mercado haciendo un importante desembolso económico y el argentino sigue sin brindarle a su club lo más importante, títulos.

Con semejante golpe tan fuerte recibido, el Atlético de Madrid está en la lona. La cuenta atrás ha comenzado y antes del 29 de abril deberán levantarse. Fecha en la que se disputará su partido de ida de la semifinal de la Champions ante el Arsenal.

Y es que eso es lo único que le queda al club rojiblanco, la 'Orejona'. Eliminados en la semifinal de la Supercopa de España ante el Real Madrid, a 22 puntos del Barça en Liga a falta todavía de siete partidos por jugar y tras perder la final de la Copa del Rey, solo queda una carta, la más importante.

El Cholo Simeone, visiblemente afectado tras la derrota del Atlético ante la Real Sociedad en la final de #LaCopaRTVE.



"La gente no necesita mensajes, lo que necesita es ganar" pic.twitter.com/8EJUxIcuvr — Teledeporte (@teledeporte) April 18, 2026

La bochornosa temporada que está firmando el equipo quedará en el olvido si el 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest levantan la primera Champions de su historia. Esa es la fina línea que separa el éxito y el fracaso.

Porque un club como el Atlético de Madrid no se puede permitir semejante bochorno. La derrota ante la Real Sociedad es el enésimo fracaso de Simeone en el banquillo rojiblanco y su continuidad cada vez está más en tela de juicio por parte de los aficionados.

Además, la entrada del fondo de inversión estadounidense Apollo podría hacer que el cambio que parece que nunca se vaya a producir al final se lleve a cabo.

El Atlético de Madrid se juega en Europa todo lo que ha perdido definitivamente en España. Y lo hace con una plantilla tocada anímicamente, y enfrente el Arsenal, uno de los mejor equipos del continente. La final está prevista para el 30 de mayo en Budapest. El camino es largo y tortuoso. Pero para los rojiblancos, ya no hay otro.