A sus 36 años, Thomas Müller sigue siendo una figura reconocida del fútbol mundial, pero su vida va mucho más allá de los terrenos de juego. El veterano jugador alemán ha sabido diversificar su carrera con inversiones sorprendentes y alejadas del foco mediático habitual del deporte.

Habiendo dejado atrás el Bayern de Múnich, el delantero construyó una red de negocios que refleja tanto su inteligencia financiera como sus intereses personales. Lejos de limitarse a patrocinios, el alemán apostó por sectores muy específicos.

Uno de los ámbitos más llamativos en los que participa es el del alquiler de aviones privados. El futbolista forma parte de un negocio que gestiona servicios de aviación para clientes exclusivos, un mercado en crecimiento entre empresarios y grandes patrimonios europeos.

Sin embargo, su faceta más sorprendente está vinculada al sector equino. Müller, junto a su esposa Lisa, es un apasionado de los caballos, especialmente de la cría y competición de alto nivel, una afición que ha terminado convirtiéndose en un negocio altamente rentable.

El futbolista participa en la venta de semen de caballos de competición, una práctica habitual en el sector equino profesional. Este mercado mueve grandes cantidades de dinero, especialmente cuando se trata de ejemplares muy valorados dentro del mundo.

Thomas Müller en un viaje con el Bayern de Múnich

Los caballos asociados al entorno de Müller cuentan con una genética muy valorada, lo que eleva el precio de cada dosis destinada a la reproducción. Este tipo de negocio requiere conocimiento técnico y una inversión considerable, algo que el jugador ha asumido con éxito.

Además, debes estar preparado para las críticas puesto que el jugador fue acusado de crueldad animal por obligar a los caballos a realizar 'actos sexuales antinaturales'.

La esposa del delantero, Lisa Müller, la cual es jinete profesional, ha sido clave en el desarrollo de esta línea de negocio, aportando experiencia y credibilidad dentro del sector.

En los últimos años, cada vez más deportistas de élite han seguido caminos similares, explorando sectores alternativos para asegurar su patrimonio. Sin embargo, pocos lo han hecho con la singularidad y coherencia que caracteriza al alemán.

Lo que queda claro es que ambas actividades van a provocar que el delantero alemán siga teniendo una alta cantidadde ingresos cuando decida colgar las botas, convirtiéndole en un ejemplo de cómo gestionar los ingresos con inteligencia y planificación.