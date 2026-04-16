Los árbitros coinciden: Vincic no sabía que Camavinga tenía amarilla y la expulsión fue un error "muy grosero"

El Bayern Múnich eliminó al Real Madrid de la Champions League con un contundente 4-3 que deja a los blancos prácticamente sin opciones de conquistar ningún título esta temporada.

Sin embargo, el resultado quedó ensombrecido por una decisión arbitral que ha generado una tormenta de críticas entre los especialistas: la expulsión de Eduardo Camavinga en el minuto 86, cuando el colegiado esloveno Slavko Vincic le mostró la segunda tarjeta amarilla por desplazar el balón tras una falta.

Una acción menor que, a juicio de los expertos, no merecía dejar al equipo merengue con diez jugadores en un momento tan decisivo del encuentro.

El árbitro de Carrusel Deportivo, Iturralde González, fue uno de los más contundentes al analizar la jugada. El exárbitro internacional señaló que, a este nivel competitivo, sancionar a un jugador de esa manera resulta injustificable:

"Si desplazas el balón o si te lo llevas del sitio donde haces una falta, te pueden amonestar. Pero a este nivel... no puedes dejar a un equipo con diez jugadores por eso. La gestión es errónea por parte de Vincic".

Pero el error no quedó ahí. Tras revisar las repeticiones de la jugada, Iturralde fue más lejos y señaló algo aún más grave: el propio lenguaje corporal del árbitro delataba que no era consciente de que ya le había mostrado una amarilla al centrocampista francés previamente.

"Su lenguaje corporal me dice que no se había dado cuenta de que se trataba de la segunda amarilla de Camavinga. A este nivel, este error es muy grosero. No te puedes dar la vuelta después de enseñar una amarilla que es roja", sentenció.

Eduardo Camavinga, tras ver la expulsión contra el Bayern Múnich

Esta percepción fue compartida también por el presentador Dani Garrido, quien apuntó que las imágenes sugerían claramente que Vincic ignoraba que Camavinga ya acumulaba una amonestación.

Una tesis que se vio corroborada por el hecho de que fueron los propios jugadores del Bayern quienes tuvieron que recordarle al colegiado que debía expulsar al madridista.

Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, fue igualmente crítico con la decisión. Para él, la segunda amarilla a Camavinga fue absurda:

"Vincic se lía la manta a la cabeza y expulsó a un jugador por muy poca cosa, por casi nada. Es de esas expulsiones que va a pasar a la historia del torneo por el minuto de la expulsión, por el resultado del partido, por la ronda de la eliminatoria y por los rivales. Así es que mal el árbitro, que ha sido muy influyente en el resultado".

Martín también apuntó una posible explicación al comportamiento del colegiado: la obsesión en la Champions League con evitar la pérdida de tiempo podría haber llevado a Vincic a tomar una decisión precipitada con solo cuatro minutos de descuento añadidos.

Alfonso Pérez Burrull, en el programa Marcador de Radio MARCA, fue aún más directo al calificar la acción: "Es absolutamente desproporcionado expulsar a un jugador por una acción así. El balón lo retiene sólo tres segundos y el árbitro tiene que ser mucho más equilibrado con lo que se están jugando los equipos y sobre todo por la incidencia en el partido. Roza el abuso de autoridad".

Mbappé protesta a Slavko Vincic tras enseñar este la roja a Camavinga

En El Larguero de la Cadena SER, Tomás Roncero lamentó que la actuación arbitral privara a los aficionados de un posible tiempo extra en lo que calificó como "un partido de museo": "En condiciones normales, con un árbitro normal y no con el tal Vincic, hubiéramos tenido una prórroga".

El periodista incidió en que el colegiado desconocía que la tarjeta era la segunda para Camavinga, y que fue necesario que los jugadores bávaros se lo recordaran. "Este hombre se ha caído de un globo", afirmó.

"Al final estamos hablando de este tío porque ha tomado una decisión que duele. Se ha cargado un partido muy bonito, al que todo el mundo estaba enganchado y en el que ya se veía venir la prórroga", concluía Roncero, estableciendo una clara relación causa-efecto entre la expulsión y el desenlace final del partido.