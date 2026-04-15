El pueblo español donde Álvaro Arbeloa tiene sus raíces: un monasterio del siglo XII y un Parque Natural único en Europa

Carcastillo es ese rincón navarro donde Álvaro Arbeloa encontró el balcón desde el que disfutar de los aplausos de los vecinos cuando regresó campeón del mundo con España en 2010.

A 70 kilómetros de Pamplona, en la Ribera Arga-Aragón, el exdefensa del Real Madrid mantiene un vínculo directo con este pueblo de 2.400 habitantes, cuna de sus abuelos paternos Nemesio y Honorina.

A pesar de haber nacido en Salamanca y nunca haber hecho vida en Carcastillo, Arbeloa dejó claro en su primera visita al ayuntamiento: "Estoy en el pueblo de mis abuelos, de mis tíos, de toda mi familia".

Su tío Eduardo Prieto Arbeloa, alcalde entonces, cocinó la efeméride que permitió al entonces campeón de la Roja acudir desde Sudáfrica para dar el chupinazo inaugural de las fiestas patronales.

Pero Carcastillo trasciende la vinculación familiar de Arbeloa. Lo convierte en un destino único el Monasterio de Santa María la Real de la Oliva, fundado en 1143 por el rey navarro García Ramírez el Restaurador. Declarado Monumento Histórico Nacional en 1880, es considerado uno de los más genuinos ejemplos del arte cisterciense de España.

La abadía, afiliada a la abadía de Morimond a través de la abadía madre de Escaladieu, fue fundada con bastante probabilidad entre los años 1145 y 1150. Su arquitectura combina piedra y sillería en tres naves, con cinco capillas y ábside semicircular.

Destaca el claustro gótico del siglo XIII, la sala capitular medieval y la capilla de San Jesucristo, donde la armonía de la arquitectura cisterciense se encuentra con la espiritualidad monástica que aún hoy permanece viva.

Arbeloa, en el banquillo del Real Madrid

Una comunidad de monjes vive actualmente en el monasterio, preservando cultos y vida comunitaria en un espacio donde resulta fácil pasar horas en tranquila meditación. Desde 1163, cuando Sancho VI el Sabio donó Carcastillo al abad con todos sus términos y posesiones, la historia del monasterio y del pueblo corrieron al unísono.

La segunda singularidad es el Parque Natural de las Bardenas Reales, único en toda Europa. Declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2000, este territorio árido y semidesértico abarca 42.500 hectáreas en el centro de la depresión del valle del Ebro.

Sus ejes máximos alcanzan 45 kilómetros de norte a sur y 24 kilómetros de este a oeste, con formaciones de arcillas y areniscas erosionadas que crea un paisaje espiritualmente en vacío pero visualmente saturado.

Carcastillo es la principal puerta de entrada a las Bardenas Reales, por donde pasan viajeros, excursionistas y admiradores de la fauna de rapaces: milano negro, milano real, águila calzada, águila culebrera y buitre común.

El Rincón del Bú, con sus cortados que crían búhos reales, y las Caídas de la Negra, con barrancos de grandes desniveles, completan este ecosistema protegido desde 1987 a través de la Ley Foral 6/1987 de la Red de Espacios Naturales de Navarra.

Para Arbeloa, ahora entrenador del Real Madrid, Carcastillo representa algo más que un nombre en una partida de nacimiento familiar. Es el lugar donde su abuelo Nemesio fundó el club de fútbol local y donde la familia Arbeloa mantiene su identidad navarra.

El pueblo de la Ribera de Navarra, regado por las aguas del río Aragón y productor de vinos tintos y quesos de vaca, permanece fiel a sus raíces cistercienses mientras abre sus puertas a visitantes que buscan ese encuentro entre historia, naturaleza salvaje y tradición monástica.