Muere José Emilio Santamaría, leyenda del Real Madrid y exseleccionador de España

José Emilio Santamaría ha muerto en Madrid a los 96 años, cerrando una de las biografías más singulares del fútbol del siglo XX: la de un central que fue leyenda en Uruguay y en el Real Madrid, internacional con dos selecciones y seleccionador de España en el Mundial de 1982.

Nacido en Montevideo el 31 de julio de 1929, hijo de gallegos, se formó y se hizo futbolista en Nacional, club del que siempre se declaró hincha apasionado.

Con el equipo tricolor conquistó cinco ligas uruguayas y se ganó un sitio en la selección celeste, con la que disputó el Mundial de 1954 -Uruguay fue cuarta- y la Copa América de 1957. Décadas después, ya instalado en España, seguía definiéndose sin matices: "Soy uruguayo a muerte".

Su gran salto llegó en 1957, cuando fichó por el Real Madrid de Alfredo Di Stéfano, Paco Gento y Ferenc Puskas, un equipo que definiría la primera era grande de la Copa de Europa.

En el club blanco jugó de 1957 a 1966, sumando 337 partidos oficiales, apenas dos goles y una colección de títulos que lo sitúan en el panteón del madridismo: seis Ligas (1958, 1961-65), una Copa de España (1962), cuatro Copas de Europa (1958, 1959, 1960 y 1966) y la Copa Intercontinental de 1960.

Era el jefe silencioso de la zaga, un central sobrio, durísimo en el cuerpo a cuerpo y casi siempre bien colocado, perfecto complemento para el talento ofensivo que desbordaba al equipo.

Su doble nacionalidad le abrió además las puertas de otra selección: tras 25 partidos con Uruguay, jugó 16 veces con España a partir de 1958, algo reservado a muy pocos futbolistas en la historia. Aquella España de Kubala, Luis Suárez o Gento no logró grandes éxitos en mundiales, pero Santamaría se convirtió en uno de los símbolos de ese puente futbolístico entre el Río de la Plata y el Bernabéu.

Colgada las botas en 1966, comenzó una segunda carrera igual de extensa en los banquillos. Dirigió a la selección olímpica española en México 1968 y Moscú 1980 y dejó una huella profunda en el Espanyol, al que entrenó siete temporadas, con récord de partidos oficiales (252) e igualando la mejor clasificación liguera del club con un tercer puesto en la 72/73.

En 1980 fue nombrado seleccionador absoluto de España y condujo al combinado nacional en el Mundial de 1982, el de 'Naranjito', organizado en casa. La Selección, sin embargo, cayó en la segunda fase de grupos, muy lejos de las expectativas, y él quedó como uno de los técnicos más discutidos de la historia de la Roja.

Sus últimos años

En las últimas décadas vivió retirado en una zona residencial al norte de Madrid, muy ligado al Real Madrid, al que seguía visitando con frecuencia en el Santiago Bernabéu. El club blanco lo considera una de sus grandes leyendas y previsiblemente le rendirá homenaje en su próximo partido.

José Emilio Santamaría, junto a Florentino Pérez

Su final llegó tras un accidente doméstico sufrido hace unas semanas, que complicó seriamente su salud. La edad desaconsejó una operación y acabó contrayendo una enfermedad que no pudo superar durante su internamiento en un hospital madrileño.

Entre España y Uruguay, entre Nacional y el Real Madrid, entre la camiseta celeste y la roja, Santamaría construyó una vida repartida en dos patrias y dos hinchadas que lo sienten propio. En Montevideo dejó el recuerdo del defensa que fue figura celeste y mito tricolor; en Madrid, el del central que sostuvo la defensa del equipo que dominó Europa.

A sus 96 años, se marcha uno de los últimos testigos vivos de aquella primera edad de oro del Real Madrid y un seleccionador que, pese a las críticas del 82, nunca dejó de ser parte de la memoria sentimental del fútbol español.