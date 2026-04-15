Mbappé, Vinicius y Guller celebrando el gol del francés

Mbappé, Vinicius y Guller celebrando el gol del francés Reuters

Fútbol

Bayern de Múnich - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Camavinga, expulsado en el tramo final del partido

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🔴 Siga el minuto a minuto del Bayern de Múnich - Real Madrid hoy: Champions League en vivo

⚽Las alineaciones titulares del Real Madrid - Bayern de Múnich

Once del Bayern: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane

Once del Real Madrid: Lunin; Trent, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Bellingham, Brahim, Güler; Vinicius y Mbappé.

👀 ¿Dónde se puede ver hoy en directo el Bayern de Múnich - Real Madrid?

Se puede ver en directo por Movistar Liga de Campeones / Movistar Plus+ en España, y online para suscriptores en Movistar Plus+. El partido empieza a las 21:00.

⏰ ¿Qué otros partidos de la UEFA Champions League hay para hoy

Hoy 7 de abril (vuelta de cuartos): Arsenal - Sporting de Lisboa

  1. Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Roja a Guller

    (4-3) Roja para Guler por protestar una vez ya se había pitado el final del partido. 

  2. Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Se acaba el partido

    (4-3) Se acaba el partido en Alemania con la eliminación del Real Madrid. 

  3. Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Goooool de Olise

    90 + 3' (4-3) Golazooooo de Olise que la pone en la escuadra terminando una gran contra con todo el Madrid arriba. 

  4. Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Cuatro minutos de añadido

    90' (2-3) Quedan cuatro minutos para que seacabe el aprtido a no ser que el Real Madrid logre meter el gol que lleve el encuentro a la prórroga. 

  5. Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Doble cambio de Arbeloa

    89' (2-3)Salen del campo Guller y Arnold para que entren Thiago y Mastantuono

  6. Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Goooool de Luis Díaz

    88' (2-3) Gooool de Luis Díaz que tira desde fuera del área y encuentra la red, nada que hacer por parte de Lunin. 

  7. Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Roja a Camavinga

    86' (2-3) Doble amarilla a Camavinga por perder llevarse el balón y perder tiempo. Se queda con uno menos el Real Madrid. 

  8. Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | La tiene Kane

    85' (2-3) La tienee Harry Kane dentro del área tras una gran juagda de Luis Díaz. 

  9. Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Lento Vinicius

    82' (2-3) Error de Upamecano en el control que intenta aprovechar Vinicius pero que Vinicius no aprovecha. 

  10. Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Camavinga amarilla

    78' (2-3) Amarilla a Camavinga por agarrar a Musiala que encaraba a la defensa con espacio.

  11. Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Olise fueraaa

    77' (2-3) Lo intenta Olise en su jugada clásica y se mercha por encima de la portería rozando el larguero su disparo. 

  12. Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Upamecano fueraaaa

    74' (2-3) Gran centro de Olise que encuentra a Upamecano pero el tiro se va desviado por muy poco.  Busca el empate los locales. 

  13. Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Amarilla para Rudiger

    70' (2-3) Amarilla al defensa alemán por protestar una posible falta a Guller. Los dos centrales del Real Madrid tienen amaroilla. 

  14. Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Paradón de Lunin

    68' (2-3) Gran parada de Lunin al disparo de Olise con la zurda desde fuera del área que buscaba la escuadra. 

  15. Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Valverde desde fuera

    66' (2-3) Tira Valverde desde fuera del área con la izquierda y le sale un tiro muy flojo fácil para Neuer. 

  16. Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Muy lento Luis Díaz

    62' (2-3) Gran jugada del Bayern que encuentra a Luis Díaz solo pero Arnold le roba el balón desde atrás. Se escapa una gran jugada para empatar el partido. 

  17. Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Cambio de Kompany y Arbeloa

    60' (2-3) Se retira del campo Gnabry para que entre Musiala. Arbeloa también mueve ficha, sale Brahim y entra Camavinga. 

  18. Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Paradón de Neuer

    53' (2-3) Gran parada de Neuer al remate de Mbappé muy cerca de él.

  19. Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | La tiene Luis Díaz

    46' (2-3) Tras varios recortes dentro del área, Luis Díaz tira y no entra el balón por poco tras el toque de Bellingham. 

  20. Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Vuelve a rodar

    46' (2-3) Vuelve a rodar el balón en el césped del Allianz Arena. Saca el Real Madrid que la manda arriba. 