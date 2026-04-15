Bayern de Múnich - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Camavinga, expulsado en el tramo final del partido
🔴 Siga el minuto a minuto del Bayern de Múnich - Real Madrid hoy: Champions League en vivo
⚽Las alineaciones titulares del Real Madrid - Bayern de Múnich
Once del Bayern: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane
Once del Real Madrid: Lunin; Trent, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Bellingham, Brahim, Güler; Vinicius y Mbappé.
👀 ¿Dónde se puede ver hoy en directo el Bayern de Múnich - Real Madrid?
Se puede ver en directo por Movistar Liga de Campeones / Movistar Plus+ en España, y online para suscriptores en Movistar Plus+. El partido empieza a las 21:00.
⏰ ¿Qué otros partidos de la UEFA Champions League hay para hoy
Hoy 7 de abril (vuelta de cuartos): Arsenal - Sporting de Lisboa
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Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Roja a Guller
(4-3) Roja para Guler por protestar una vez ya se había pitado el final del partido.
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Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Se acaba el partido
(4-3) Se acaba el partido en Alemania con la eliminación del Real Madrid.
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Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Goooool de Olise
90 + 3' (4-3) Golazooooo de Olise que la pone en la escuadra terminando una gran contra con todo el Madrid arriba.
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Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Cuatro minutos de añadido
90' (2-3) Quedan cuatro minutos para que seacabe el aprtido a no ser que el Real Madrid logre meter el gol que lleve el encuentro a la prórroga.
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Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Doble cambio de Arbeloa
89' (2-3)Salen del campo Guller y Arnold para que entren Thiago y Mastantuono
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Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Goooool de Luis Díaz
88' (2-3) Gooool de Luis Díaz que tira desde fuera del área y encuentra la red, nada que hacer por parte de Lunin.
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Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Roja a Camavinga
86' (2-3) Doble amarilla a Camavinga por perder llevarse el balón y perder tiempo. Se queda con uno menos el Real Madrid.
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Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | La tiene Kane
85' (2-3) La tienee Harry Kane dentro del área tras una gran juagda de Luis Díaz.
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Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Lento Vinicius
82' (2-3) Error de Upamecano en el control que intenta aprovechar Vinicius pero que Vinicius no aprovecha.
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Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Camavinga amarilla
78' (2-3) Amarilla a Camavinga por agarrar a Musiala que encaraba a la defensa con espacio.
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Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Olise fueraaa
77' (2-3) Lo intenta Olise en su jugada clásica y se mercha por encima de la portería rozando el larguero su disparo.
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Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Upamecano fueraaaa
74' (2-3) Gran centro de Olise que encuentra a Upamecano pero el tiro se va desviado por muy poco. Busca el empate los locales.
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Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Amarilla para Rudiger
70' (2-3) Amarilla al defensa alemán por protestar una posible falta a Guller. Los dos centrales del Real Madrid tienen amaroilla.
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Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Paradón de Lunin
68' (2-3) Gran parada de Lunin al disparo de Olise con la zurda desde fuera del área que buscaba la escuadra.
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Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Valverde desde fuera
66' (2-3) Tira Valverde desde fuera del área con la izquierda y le sale un tiro muy flojo fácil para Neuer.
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Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Muy lento Luis Díaz
62' (2-3) Gran jugada del Bayern que encuentra a Luis Díaz solo pero Arnold le roba el balón desde atrás. Se escapa una gran jugada para empatar el partido.
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Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Cambio de Kompany y Arbeloa
60' (2-3) Se retira del campo Gnabry para que entre Musiala. Arbeloa también mueve ficha, sale Brahim y entra Camavinga.
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Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Paradón de Neuer
53' (2-3) Gran parada de Neuer al remate de Mbappé muy cerca de él.
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Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | La tiene Luis Díaz
46' (2-3) Tras varios recortes dentro del área, Luis Díaz tira y no entra el balón por poco tras el toque de Bellingham.
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Bayern - Real Madrid, fútbol hoy en directo de la Champions League | Vuelve a rodar
46' (2-3) Vuelve a rodar el balón en el césped del Allianz Arena. Saca el Real Madrid que la manda arriba.