Bayern de Múnich - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Camavinga, expulsado en el tramo final del partido

🔴 Siga el minuto a minuto del Bayern de Múnich - Real Madrid hoy: Champions League en vivo

⚽Las alineaciones titulares del Real Madrid - Bayern de Múnich

Once del Bayern: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane

Once del Real Madrid: Lunin; Trent, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Bellingham, Brahim, Güler; Vinicius y Mbappé.

👀 ¿Dónde se puede ver hoy en directo el Bayern de Múnich - Real Madrid?

Se puede ver en directo por Movistar Liga de Campeones / Movistar Plus+ en España, y online para suscriptores en Movistar Plus+. El partido empieza a las 21:00.

⏰ ¿Qué otros partidos de la UEFA Champions League hay para hoy

Hoy 7 de abril (vuelta de cuartos): Arsenal - Sporting de Lisboa