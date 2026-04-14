"Lucha por tu camiseta": el espectacular mosaico del Metropolitano para calentar el Atlético - Barça de Champions

El tifo del Metropolitano en el Atlético de Madrid - Barcelona. A. M.

Uno de los mejores ambientes del mundo a la altura de uno de los mejores partidos del mundo. El Metropolitano dibujó un espectacular mosaico en los momentos previos al inicio del encuentro entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions League.

El recinto rojiblanco respiró una gran atmósfera desde muchos minuntos antes. En el ambiente flotaba algo especial, la posibilidad de acceder a las semifinales de Champions con todo de cara no es algo que se viva todos los días.

Por eso, la afición colchonera no falló y el Metrpolitano dibujó un espectacular mosaico a la salida de los jugadores al terreno de juego.

El tifo del Metropolitano en el Atlético - Barça

El Metropolitano entero, a excepción de la zona donde se ubicaban los aficionados del Barcelona, se tiñó por completo de rojo y blanco. En el fondo sur el lema "lucha por tu camiseta" presidía el tifo.

El ambiente fue espectacular. Los decibelios hicieron que retumbaran los tímpanos de más de uno, y también entró en juego el intercambio de cánticos, con algún que otro insulto de por medio, entre ambas aficiones.