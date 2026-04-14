El doble varapalo de la UEFA al Barça: da la razón al Atleti con el césped y con la "inadmisible" queja por la 'mano' de Pubill

El FC Barcelona ha recibido un doble golpe procedente de la UEFA a horas de la vuelta de cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid.

El máximo organismo europeo ha dado la razón a los colchoneros en dos de los aspectos más polémicos de esta eliminatoria: la altura del césped del Metropolitano y la protesta por el posible posible en el lance de la 'mano' de Marc Pubill en su área.

Una de las jugadas más discutidas del encuentro de ida en el Camp Nou fue el protagonizado por Pubill, quien tocó el balón con la mano tras recibir un pase de Juan Musso y volver a colocar el esférico.

El Barça elevó una protesta formal a la UEFA, evidenciando las quejas que en directo se manifestaron en el terreno de juego y desde la grada azulgrana.

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha resuelto de manera contundente que este lance no constituyó ningún tipo de infracción punible dentro del área rojiblanca. En su auto expuesto, el organismo declaró "inadmisible" la protesta del club catalán.

El comunicado de UEFA "Tras el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA disputado el miércoles 8 de abril de 2026 entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, el FC Barcelona presentó una protesta relacionada con una decisión arbitral. El 13 de abril de 2026, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA declaró inadmisible la protesta".

El césped del Metropolitano

La segunda es aún más significativa de cara al partido de vuelta. El Barça había conseguido que esta misma mañana se realizara una comprobación oficial de la altura del césped del Metropolitano.

Empleados de ambos clubes, acompañados por técnicos europeos, verificaron que el césped alcanza los 26 milímetros de altura, una medida que se encuentra perfectamente dentro de los límites establecidos por la UEFA.

El organismo ha confirmado que el estado del terreno de juego es óptimo para disputar un partido de la máxima competición continental.

Esta resolución se suma a las precedentes ya verificadas: el césped del Metropolitano ha sido utilizado en competiciones oficiales de LaLiga y Copa, donde el Barcelona ya realizó visitas anteriores sin que surgiera ninguna reclamación por el estado del pasto. El Atlético había defendido que la altura era legal desde el primer momento.