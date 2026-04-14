El destino español donde Gerard Martín desconecta: el bosque más grande de laureles de Europa y 5.000 habitantes

El joven lateral del FC Barcelona encontró refugio en la isla de Arosa, en la provincia de Pontevedra. Un rincón que destaca por la gran naturaleza que tiene y que cuenta con tan solo 5.000 habitantes.

Lejos del ruido mediático y de la exigencia del fútbol de élite, Gerard Martín decidió hacer una pausa en su rutina para recargar la energía de cara a poder tener un alto rendimiento durante toda la temporada.

A tan solo 20 minutos de esta localidad se encuentra el bosque más grande de laureles de toda Europa, concretamente en la isla de Cortegada. Son más de dos hectáreas de arboleda que ocupa la zona norte de la isla y que se levantan hasta 13 metros del suelo. Un paraíso completamente único y privado, puesto que solo 150 personas diarias pueden visitarla.

Durante su estancia en Arosa, Gerard Martín tuvo la oportunidad de disfrutar de este tipo de paisajes, característicos de la costa gallega. La cercanía entre enclaves naturales permite alternar distintas experiencias sin necesidad de grandes desplazamientos.

La isla tiene una gran historia marcada por la relación con el mar. Durante siglos, la pesca y el marisqueo han sido el motor económico de la localidad. De hecho, actualmente es muy habitual ver barcos pesqueros en la costa, algo que aumenta el atractivo del lugar.

Gerard Martín, durante un partido con el Barça. EFE

La combinación de mar, bosque y tranquilidad ofrece un contexto ideal para el descanso. Algo necesario cuando los futbolistas quieren alejarse de los focos mediáticos y cambiar su rutina diaria.

En este sentido, Galicia continúa ganando protagonismo como destino para quienes quieren desconectar, pero sigue siendo poco habitual entre los futbolistas que en su mayoría, prefieren disfrutar de lugares con más fama.

De este modo, la escapada de Gerard Martín deja una imagen clara, la de un futbolista que apuesta por lugares poco mediáticos, que no le pongan en el centro de alguna polémica y así pueda descansar.

Una característica del defensor, que no ha participado en ninguna controversia fuera de lo futbolístico. Permitiéndole centrarse en su carrera y no distraerle con otros asuntos.

Algo que es muy necesario para un futbolista, en mayor medida si juegas en el Barça, cuyo objetivo es llegar a lo más lejos posible en todas las competiciones y ganar la mayoría de ellas y que exige que sus futbolistas tengan que dar su 100% en todo momento.