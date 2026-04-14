Bellingham no rehúye de la presión en "la final" ante el Bayern: "Vamos a dar todo para ganar, queremos la Champions"

El Real Madrid se juega la temporada el miércoles en el Allianz Arena ante el Bayern Múnich. Con la obligación de remontar el 1-2 adverso del Bernabéu y sin apenas opciones de ganar La Liga, el conjunto blanco tiene en 'su' competición la única posibilidad de salvar un curso que está siendo adverso.

Sobre el terreno de juego del estadio del club bávaro estará, salvo sorpresa, el '5' del Real Madrid, Jude Bellingham. El Madrid necesita de la mejor versión del inglés para darle la vuelta al marcador y en la previa del encuentro, el mediocentro no se esconde. Asume la presión y confía en la remontada.

A pesar de atravesar una temporada llena de altibajos, Bellingham puede ser la pieza que conecte el ataque del conjunto blanco en el Allianz. Dejando atrás toda la polémica que le ha rodeado al comienzo de esta campaña, Bellingham se ha centrado ante los medios en tener la mente puesta en la final que su equipo jugará mañana.

Estado físico

"Me siento bien, ha sido frustrante esta temporada, he tenido mala suerte, me he perdido partidos por lesiones. Al principio y en estos dos últimos meses. Lo más complicado es volver, mentalmente, prepararme para esos partidos. Cuanto más juegas, mejor. Jugué ante el Mallorca, ante el Atleti, frente al Bayern... Crece la confianza y vas mejorando".

La presión

"Puede parecer así, es un partido muy importante viendo nuestra situación en la Liga. Sí, es como una final mañana. Queremos competir y ganar la Champions. Queremos estar ahí jugando para ganar un título, no solo ver pasar los partidos. Es un partido importantísimo y sabemos todos lo importante que es y vamos a dar todo para ganar".

La clave del partido

"Lo más importante es estar. Será difícil. Es nuestra culpa estar por detrás en el marcador. Será un partido y una eliminatoria muy larga, seguro".

El posible fracaso

"Cualquier derrota en Champions es un desastre, dada la situación en que estamos, es una final. Nos jugamos mucho y debemos jugar bien. Es todo o nada, es nuestra mentalidad. No nos vamos a esconder. Queremos creer, no tenemos más ocasiones. Hay que jugar y ganar".

Bellingham, en rueda de prensa previa al partido ante el Bayern. Reuters

Su posición en el campo

"Ha habido un cambio, de mi primera temporada a ahora. Antes jugaba más adelantado, en ese medio del campo en diamante. El año pasado jugué más a la izquierda. Y con Arbeloa, algo más retrasado. Puedo jugar en varias posiciones.

Es bueno y malo, no hay posición concreta, pero te tienes que adaptar. Cuando marco goles quiero marcar más, pero hay que defender, hay que buscar ese equilibrio. Y si no marco, hay que ayudar al equipo. Y debo hacer lo que pida el entrenador".

Mbappé, Vini y Jude

"Es difícil contestar, ha habido partidos en que hemos jugado muy bien. Hay que mirar a cada uno. Quizás nos juntamos mucho por la izquierda, si yo voy por la otra banda igual tenemos más equilibrio. Quizás la gente está viendo el vaso medio vacío. Jugamos con libertad, espero que mañana se vea eso y podamos jugar con fluidez".

Kane

"Depende de lo que haga el equipo que pueda ganar el Balón de Oro. Es un fantástico jugador, creo que van a ganar la Bundesliga, aunque me pese por mi hermano. Es un orgullo tenerle en la selección, ha demostrado lo bueno que es. Es un placer verle jugar. A ver si puede trasladar esto al Mundial. Espero que mañana no se presente o que sepamos pararle".

Una temporada irregular

"Es complicado, no es el sitio ni el lugar. En Liga, al menos en casa, hemos dejado ir demasiados puntos. No puedes ganar una Liga dejándote tantos puntos ante el Barcelona. Y fuera de casa también. No se puede. No creo que la lucha haya acabado. Estamos atrás, pero hay que centrarse en lo de mañana. Es un día grande".

Mbappé, Bellingham y Vinicius, en el Real Madrid EFE

Fortaleza del Bayern

"El Bayern siempre compite al máximo nivel, he jugado aquí con el Dortmund y las memorias no son tan positivas. Mucha intensidad, un gran entrenador... Son muchas razones".

Tanda de penaltis

"Nadie quiere una tanda, si puedes ganar en 90 minutos mejor. Debemos sobreponernos al resultado de la ida. Y si llegamos a los penaltis, estar listos. Pero mejor pasar antes".