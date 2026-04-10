La mujer de Simeone: "Gracias a Dios el trabajo de mi marido es estable. Podríamos habernos ido en 2 años a cualquier sitio"

Carla Pereyra no es únicamente la esposa de Diego Simeone, el entrenador más longevo en la historia del Atlético de Madrid. Detrás de ese perfil público late una empresaria con criterio propio, que en los últimos años ha construido uno de los imperios inmobiliarios más sólidos del panorama madrileño.

Y fue precisamente en ese contexto donde la argentina se sinceró sobre algo que pocas veces se verbaliza en el mundo del fútbol: la fortuna de contar con un trabajo estable en una profesión tan volátil como la de entrenador.

Pereyra, nacida en Paraná (Argentina) hace 37 años, concedió una entrevista a la revista Forbes Women con motivo de su inclusión en la lista de las 50 mujeres latinas a seguir en 2025, un reconocimiento a su trayectoria empresarial en España.

Durante la conversación, mientras desgranaba los detalles de su compañía MyLocation, y al explicar que entre sus asesores se encuentra la propia hermana de su marido, deslizó una reflexión que ha resonado con fuerza: "Gracias a Dios su trabajo se ha mantenido estable. Nos podríamos haber ido en dos años a cualquier ciudad".

La frase condensa años de incertidumbre sobrevolada y, al mismo tiempo, de arraigo bien construido. Porque Diego Simeone lleva más de catorce años al frente del banquillo rojiblanco, algo absolutamente insólito en el fútbol europeo de élite, donde los ciclos de los entrenadores rara vez superan los tres o cuatro años.

El técnico argentino tiene contrato con el Atlético hasta 2027, y la directiva del club ya trabaja en ofrecerle una nueva extensión que lo vincule al proyecto más allá de esa fecha.

Esa estabilidad ha sido, según la propia Pereyra, el cimiento sobre el que ella ha levantado su negocio. Llegó a España hace dos décadas como modelo y fue en Madrid donde descubrió una vocación insospechada: el sector inmobiliario.

Diego Simeone, en rueda de prensa con el Atlético de Madrid EFE

Comenzó adquiriendo apartamentos en los barrios de Chueca y Malasaña, los reformó y los puso en alquiler para estudiantes y extranjeros, captando un mercado en pleno auge.

Lo que empezó como un proyecto casi doméstico se ha convertido hoy en un portafolio de 180 apartamentos repartidos en siete edificios, con un ambicioso desarrollo en Tres Cantos donde se están construyendo dos nuevos edificios con 140 unidades adicionales.

En el evento de Forbes, Pereyra reivindicó sin complejos su papel de empresaria más allá de la etiqueta de cónyuge del entrenador, aunque tampoco rehuyó la conexión entre ambas realidades.

En anteriores declaraciones a la revista Diez Minutos, ya había dejado claro que ser conocida como "la mujer de" no le molesta, siempre que no sea su única definición: "Es bonito ser la 'mujer de' porque lo siento con amor, pero yo soy algo más. He evolucionado, cambiado, mejorado. Y me he preparado".

La propia trayectoria le da la razón. Al frente de MyLocation, dirige un equipo de diez profesionales entre abogados, inversores, economistas e interioristas.

Y aunque el fútbol de élite siempre acecha con sus incertidumbres -algo que la familia Simeone conoce bien, pues el Cholo rechazó en su momento ofertas millonarias del PSG-, Madrid se ha convertido en el hogar definitivo de una pareja que ha sabido convertir la estabilidad en el mayor de sus activos.