Ni La Moraleja ni Chamberí: la inversión de Marco Asensio con un capital de 1,25 millones en una exclusiva zona de Madrid

Marco Asensio destinó 1,25 millones de euros a reforzar su sociedad de inversión inmobiliaria, Romewill Investments, una operación que confirmó en 2022 su interés por canalizar parte de su patrimonio hacia el ladrillo en lugar de limitarse a su carrera deportiva.

La inmobiliaria no se encuentra ni en La Moraleja ni en Chamberí, sino en pleno eje de El Retiro, una de las zonas más exclusivas y caras de la capital.

La sociedad había sido creada en abril de 2021 y el movimiento se interpretó como su primer gran aporte de fondos a esa vehículo inversor. La clave del dato no es solo la cifra, sino el mensaje empresarial: Asensio no se limita a explotar su marca personal, sino que está articulando una estructura patrimonial con vocación de inversión.

En paralelo, también reforzó su presencia en otras sociedades vinculadas a patrocinios, publicidad y derechos de imagen, lo que muestra una estrategia más amplia de diversificación.

La operación encaja con otros movimientos empresariales vinculados al futbolista. Antes de esa ampliación, ya había adquirido dos activos inmobiliarios en Calvià, Mallorca, su municipio natal, en una zona residencial de alto nivel como Costa d'en Blanes.

Marco Asensio, en su presentación como nuevo jugador del Fenerbahçe.

Una de esas compras fue la de un ático de 112 metros cuadrados y una plaza de garaje, según la información disponible en el Registro de la Propiedad citada por la prensa.

También se ha informado de que Asensio había entrado en el negocio de la restauración junto a su familia y a socios mallorquines a través de participaciones en Tremenda Grupo, matriz de varios locales en Mallorca. Eso dibuja a un deportista que, además de fichajes y contratos, se mueve ya en un ecosistema empresarial propio y diversificado.

Su vida fuera del fútbol

Además del ladrillo, Asensio ha mostrado interés por otros negocios. Diversas informaciones publicadas en medios locales señalaron su entrada en restauración mediante participaciones en grupos empresariales de Mallorca, un movimiento que ampliaba aún más su cartera de intereses fuera del fútbol.

Todo ello dibuja la imagen de un deportista que busca construir un patrimonio propio más allá de su salario y de los ingresos vinculados a su carrera profesional.

Conviene, no obstante, precisar el alcance de la información disponible. Las fuentes consultadas permiten afirmar que la inversión de 1,25 millones se realizó en Romewill Investments y que la sociedad tiene una orientación inmobiliaria, pero no que esa cantidad corresponda a la compra de un negocio en Madrid concreto.

Por tanto, cualquier referencia a una operación cerrada en la capital debería apoyarse en documentación adicional para evitar exageraciones o interpretaciones erróneas.

En un contexto en el que muchos futbolistas buscan rentabilizar sus ingresos a través de sociedades y activos inmobiliarios, el caso de Marco Asensio encaja en una tendencia cada vez más común: la de convertir el éxito deportivo en una estructura empresarial de largo recorrido.

Su caso, al menos por ahora, apunta a una estrategia prudente, con raíces en Mallorca y con el ladrillo como eje principal