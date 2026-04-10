El destino español donde César Azpilicueta (36) desconecta en verano y tiene inversiones en villas de lujo

El defensa navarro César Azpilicueta ha dado un paso más allá de su carrera deportiva para consolidar su perfil como inversor en el sector inmobiliario de lujo. El español, con una gran trayectoria en la élite del fútbol europeo, encontró en Formentera un lugar para desconectar y para hacer crecer su patrimonio.

Y es que ya son varios los veranos donde se ha visto al defensor alejarse de los focos mediáticos y de la presión competitiva en la isla de las Baleares como el propio jugador reconoció: "Me encantan las playas de mi país, he ido a Formentera y he disfrutado mucho allí".

Un destino exclusivo que le sirvió como inspiración para invertir en el apartado inmobiliario, un sector donde ya se había movido anteriormente, siendo la apuesta del navarro para conseguir ingresos una vez se retire del fútbol.

Azpilicueta decidió apostar por Vivla, una startup que está revolucionando el acceso a segundas residencias de lujo. La compañía opera bajo un modelo de copropiedad que facilita la entrada en propiedades exclusivas, reduciendo las barreras económicas tradicionales.

La propuesta de esta compañía se basa en la compra fraccionada de inmuebles. En lugar de adquirir una vivienda completa, los inversores compran una parte, lo que les permite disfrutarla varias semanas del año sin asumir el coste total ni la gestión, algo especialmente atractivo en ubicaciones premium.

César Azpilicueta jugando con el Sevilla. Europa Press

Este modelo permite que las personas puedan disfrutar de una vivienda de lujo varias semanas al año, incluyendo periodos en temporada alta. Casas que se encuentran en Formentera y que, de esta manera, permiten que más perfiles puedan acceder a zonas tradicionalmente reservadas a grandes fortunas.

El futbolista no es el único deportista que ha apostado por este tipo de inversiones. Cada vez más profesionales buscan asegurar su futuro económico a través de activos inmobiliarios para proteger su futuro una vez cuelguen las botas y finalice su carrera deportiva.

Así, mientras sigue compitiendo al máximo nivel, Azpilicueta construye una base sólida fuera del fútbol. Su apuesta por el sector inmobiliario de lujo refleja una tendencia clara entre las grandes fortunas actuales.

El lateral demuestra que su visión va más allá del terreno de juego. España, y especialmente Formentera, se consolidan como piezas fundamentales en su presente y en su futuro como inversor.