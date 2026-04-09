La lección que el Barça se niega a aprender: 2 años de rojas que le condenan y una zaga que no da para ser campeón de Europa

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El Barça no aprende de sus errores y esta temporada ya le ha costado muchos partidos. La defensa adelantada hace aguas cuando los jugadores no están al 100% compenetrados, pero a esa laguna hay que añadir la tendencia que se viene reflejando en los últimos años con las cartulinas rojas.

La expulsión que sufrió Pau Cubarsí ante el Atlético de Madrid no es algo nuevo para un club que sabe que en Europa, el criterio en el arbitraje de algunas jugadas son muy diferentes a lo que se pita en España y cuando ha llegado la hora de la verdad, hay faltas que se han pagado muy caras.

Si en la competición continental sacar los partidos adelante ya es una tarea muy complicada, hacerlo con 10 jugadores resulta aún más complejo.

Hansi Flick no pudo tener una peor carta de presentación en su estreno europeo en el banquillo del Barça en la derrota ante el Mónaco. Eric García fue expulsado a los once minutos del encuentro. Resultado final: 2-1.

Esta temporada los azulgranas ya han estado en inferioridad numérica en dos ocasiones. En Stamford Bridge, el Chelsea le ganó por un contundente 3-0 después de que Araujo dejara a su equipo con 10 con toda la segunda parte por disputar.

No era un escenario desconocido ni para Ronald ni para el Barça, puesto que en la temporada 2023-24, en los cuartos de final, el central fue expulsado a la media hora de juego dejando a su equipo sin la posibilidad de obrar la remontada ante el PSG.

No es de extrañar que a muchos aficionados culés les viniera a la mente un déjà vu tras la expulsión de Cubarsí. El central, siendo el último hombre, derribó a Giuliano Simeone cuando el argentino se plantaba mano a mano con Joan García. Minuto 44 de partido y 0-0 en ese momento. Al final, victoria para los rojiblancos por 0-2.

Decisiones erróneas en momentos clave como una eliminatoria de Champions. No hay margen para el error y Cubarsí cometió uno que le puede costar al Barça su eliminación. Y es que el español no ha entendido que es mejor conceder una ocasión al rival, aunque acabe en gol, que dejar a tu equipo con uno menos cuando queda todavía medio partido por jugar.

Al final, castigo doble, pues la falta que le señaló el rumano Kovács al canterano azulgrana acabó con golazo de Julián Álvarez de libre directo. Dejó a su equipo con uno menos por evitar un (posible) gol y al final el tanto acabó llegando a causa de su 'tackling'.

"No estoy seguro si lo toca suficiente. La pelota estaba por detrás. La situación en la que ellos tocan el balón con la mano en el área y no entiendo por qué no entra el VAR. Es normal cometer errores, pero este tipo de situaciones, ¿para qué tenemos el VAR? [...] Era mejor no hablar hoy con el árbitro pero me gustaría una explicación", atacó enfadado Flick en rueda de prensa.

Una tendencia alarmante

Esto se ha convertido en una trágica tradición para el conjunto azulgrana cuando le toca jugar en Europa. Cinco expulsiones en apenas dos años.

A la de Araujo ante PSG y Chelsea; Eric García ante el Mónaco y Cubarsí ante el Atlético de Madrid, también hay que sumar la que el '5' del Barça provocó ante el Benfica al derribar en el minuto 22 a Pavlidis siendo también el último hombre.

Tan solo Guardiola en 1998 y Piqué en 2017, ambos por doble amarilla, habían sido los futbolistas del Barça expulsados en la primera parte de un partido de Champions. Flick ha cambiado esa tendencia.

Desde la llegada del alemán al banquillo, el Barça se ha convertido en un equipo al que no le importa encajar goles porque acostumbran siempre a marcar más que su rival, pero las lagunas defensivas son cada vez más evidentes y más difíciles de solucionar.

En los once partidos que ha disputado el conjunto azulgrana en la presente edición de la Champions han encajado la friolera cantidad de 19 goles, es decir promedia casi dos goles encajados por partido (1,72).

Unas cifras que pueden llegar a ser una losa demasiado grande de levantar para un equipo que aspira a ganar la Champions once años después.

Sin duda, este no es el camino. Mucho deberá mejorar el Barça en defensa ya no solo para intentar remontar la eliminatoria, sino para luchar por la ansiada Orejona. Cinco días le restan para la 'final' del Metropolitano y con una defensa que hace aguas, el futuro se antoja desolador.