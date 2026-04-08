La vida de Simeone fuera del fútbol: un imperio inmobiliario en Madrid de 180 apartamentos y 7 edificios junto a su mujer

Diego Pablo Simeone vive instalado en una paradoja curiosa: mientras en el césped se le exige cada temporada reinventar al Atlético de Madrid, lejos del banquillo su vida se ha construido sobre algo tan clásico como el ladrillo.

Junto a su mujer, Carla Pereyra, ha levantado en silencio un entramado inmobiliario con epicentro en Madrid que ya suma 180 apartamentos y siete edificios en propiedad, una cartera que poco tiene que envidiar a la de muchos grupos especializados.

El corazón de ese imperio es Carpersim SL, la sociedad que canaliza la mayor parte de sus inversiones en vivienda y que se ha consolidado como el brazo empresarial más potente del matrimonio.

Según los balances depositados en el Registro Mercantil, la compañía roza los 40 millones de euros en activos, con cerca de 13,8 millones contabilizados como inversiones inmobiliarias y más de 19 millones en inmovilizado material, cifras que ilustran hasta qué punto han apostado por convertir los ingresos del fútbol en patrimonio de largo plazo.

La manera de explotar ese ladrillo también está profesionalizada. La mayoría de los apartamentos y estudios se reparten por el centro de Madrid y se comercializan a través de MyLocation, una plataforma propia de alquiler que les permite controlar el producto de principio a fin.

Compran pisos bien situados, los reforman y los sacan al mercado con una imagen homogénea, orientados tanto a estudiantes como a ejecutivos y turistas de perfil medio-alto.

El resultado ya se nota en la cuenta de resultados: en 2024, la cifra de negocios -prácticamente todo ingresos por alquileres- se triplicó respecto al ejercicio anterior y superó los 330.000 euros, con un patrimonio neto cercano a los 20 millones aportado íntegramente por la familia.

Simeone y Flick se saludan antes del partido de la ida de las semifinales de la Copa del Rey

Dentro del reparto de roles, Simeone pone el apellido y la capacidad de inversión, pero el timón del proyecto es claramente de Pereyra. Forbes España la describía como la verdadera estratega del negocio y recogía cómo ha pasado de gestionar unos pocos pisos para estudiantes a pilotar una estructura con 180 apartamentos, siete edificios y un gran desarrollo en marcha.

"Mi sueño en esta faceta de mi vida era empezar a construir algo desde cero y lo he conseguido", explicaba ella misma al hablar del solar adquirido en el norte de Madrid, en la zona de Tres Cantos, donde ya se levantan dos edificios y 140 apartamentos financiados con aportaciones familiares y crédito bancario.

Ese nuevo proyecto, articulado a través de la sociedad Tres Cantos 1415, revela también cómo piensa la pareja el negocio: no solo compran y rehabilitan en zonas consolidadas, sino que se posicionan en áreas en expansión, cerca de polos tecnológicos y sanitarios, con demanda estructural de vivienda. Tres Cantos, que aspira a consolidarse como un hub de empresas audiovisuales y tecnológicas, encaja en esa lógica.

Mientras el 'Cholo' vive sometido al minuto a minuto del calendario de partidos, su vida fuera del fútbol se apoya en un modelo mucho más estable: patrimonio inmobiliario diversificado, gestión propia de los activos y un crecimiento sostenido que ya le ha convertido, junto a Pereyra, en uno de los grandes caseros discretos de la capital.