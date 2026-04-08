La nueva vida de Arda Turan después del fútbol: una estafa de 13 millones, disparo en un hospital y un año de prisión

Arda Turan ha tenido una carrera donde ha jugado en muchos equipos de gran nivel como puede ser el Atlético de Madrid o el FC Barcelona. Sin embargo, el turco ha destacado por las numerosas polémicas en las que se ha visto involucrado después de colgar las botas.

Pese a todas ellas, el exfutbolista se ha asentado en los banquillos y está consiguiendo destacar como entrenador del Shakhtar Donetsk, que está compitiendo para ganar la liga nacional.

No obstante, el turco ha estado rodeado de polémicas que pudieron provocar el fin de su carrera como entrenador y estuvieron a punto de provocar que Arda Turan acabase en la cárcel.

Una de las mayores polémicas surgieron cuando el turco se arruinó por culpa de una inversión que le hizo perder 13 millones de euros. El propio Arda denunció este hecho y se mostró visiblemente afectado.

Y es que todo ese dinero se consiguió fruto del trabajo y el esfuerzo del jugador: "Destruyó todo el dinero que gané trabajando durante años. Todos mis ahorros se perdieron en un instante".

Arda Turan jugando un partido con el Atlético de Madrid. Europa Press

Otra controversia que tuvo ocurrió en España, donde salió culpable de dos delitos fiscales que el propio turco admitió. Todo ello acabó con una multa de 630.000 euros y la condena de un año de prisión.

Una pena que no tuvo que cumplir llegando al acuerdo de no cometer otro hecho delictivo en un plazo de dos años. Algo que cumplió y se libró de ir a la cárcel.

Sin embargo, la que más repercusión tuvo fue por culpa de disparar un arma, de la que no tenía licencia, dentro de un hospital. Aparentemente de forma voluntaria y por la que tampoco se vio obligado a pasar por la cárcel. Esto ocurrió el mismo año de la retirada del turco en 2022, ocurriendo meses antes de que el jugador comunicase que abandonaba los terrenos de juego.

Ya el turco apuntaba maneras cuando jugaba al fútbol, en mitad de un partido lanzó una de sus propias botas a un juez de línea. Todo ello por no señalizar una falta que para Arda Turan era muy clara.

Arda Turan jugando un partido contra la Roma. Europa Press

Pese a todo esto, el futbolista es recordado con mucho cariño por la afición del Atlético de Madrid. Ganó una liga y llegó hasta la final de Champions siendo uno de los pilares en el juego del equipo.

Además, actualmente ha dado un giro radical a su vida y está completamente centrado en su etapa como entrenador. Queriendo llegar a lo más alto posible y sin grandes polémicas desde entonces.