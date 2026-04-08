De Inglaterra a Nigeria y Argelia: la historia familiar de Michael Olise, estrella del Bayern e internacional con Francia

La noche del 7 de abril en el Bernabéu confirmó lo que en Múnich ya daban por hecho: Michael Olise no es solo una promesa, es una realidad mayúscula.

Desde la banda derecha, el zurdo del Bayern fue una pesadilla constante para el Real Madrid, participó en la jugada del 0-2 con un pase atrás a Harry Kane y obligó al equipo de Álvaro Arbeloa a vivir permanentemente en alerta.

Detrás de ese jugador que desborda con una calma casi desafiante hay una historia familiar marcada por cuatro países y una identidad construida a caballo entre culturas.

Olise nació en White City, en el oeste de Londres, y creció en Hayes, también en el área de Greater London. Su biografía oficial lo presenta como inglés de nacimiento, pero su árbol genealógico abre un mapa mucho más amplio.

Su padre, Vincent Olise, es nigeriano -nacido en Ghana, según varios informes- y su madre es de origen franco-argelino. Esa mezcla convierte al atacante en un cruce singular de raíces europeas y africanas que se han ido sedimentando en su carácter.

El propio futbolista lo explica de forma cristalina. En una entrevista con la revista del Bayern, cuando le preguntaron por su nacionalidad, respondió: "En realidad, provengo de cuatro países: Francia, Argelia, Nigeria e Inglaterra. Me considero muy afortunado de poseer estas cuatro partes".

Detrás hay una infancia en Londres marcada por las comidas nigerianas en casa del padre, las referencias culturales francesas y argelinas de la madre y un entorno escolar típicamente británico.

Duelo entre Olise y Carreras durante el Real Madrid - Bayern Reuters

Su segundo nombre, Akpovie, remite precisamente a esa raíz paterna. Es un nombre habitual en la zona sur de Nigeria, y en especial en comunidades del delta del Níger, lo que ha permitido a medios africanos rastrear el origen familiar de los Olise.

La familia mantuvo siempre el vínculo con Nigeria, hasta el punto de que en los primeros compases de su carrera la federación nigeriana se interesó activamente por convencerle para que eligiera las Súper Águilas.

En paralelo, en Argelia también seguían con atención a un talento con madre de ascendencia argelina y pasaporte francés.

Esa disputa silenciosa por su futuro internacional se resolvió cuando Olise se decantó por Francia. Más allá de la presión exterior, él mismo lo justificó así: "Siempre he tenido una conexión con la selección francesa, por eso juego para Francia. Ha sido mi sueño desde que era niño".

En lo burocrático, podía jugar para Inglaterra por nacimiento, para Nigeria por su padre y para Argelia y Francia por su madre; en lo emocional, la camiseta bleu pesó más. Para la diáspora nigeriana y argelina en Europa, su elección fue recibida con una mezcla de orgullo -por ver a uno de los suyos en la élite- y resignación por no verlo defender sus colores.

El núcleo familiar de Olise se completa con su hermano pequeño, Richard, lateral que milita en la cantera del Chelsea. Ambos crecieron jugando durante horas en la calle, en partidos improvisados que pulieron el uno contra uno y la capacidad de Michael para improvisar en espacios reducidos.

Esa combinación de fútbol callejero londinense y raíces africanas y mediterráneas ayuda a entender a un jugador que mezcla pausa y descaro, y que anoche en el Bernabéu pareció moverse a otra velocidad cerebral.

Mientras el Bayern celebra su victoria en Madrid y prepara la vuelta en Múnich, Olise se ha convertido en un símbolo perfecto de la selección francesa contemporánea: hijo de la inmigración, nacido en Inglaterra, con raíces nigeriana y argelina, y con la convicción íntima de que esas cuatro orillas le pertenecen por igual.

En su caso, la globalización del fútbol no es un eslogan, sino la biografía que se lee detrás de cada regate.