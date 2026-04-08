Flick carga contra el arbitraje después de perder contra el Atlético en Champions: "¿Para qué tenemos el VAR?"

El FC Barcelona se enfrentó al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de los cuartos de la Champions en el Camp Nou. Un encuentro lleno de ocasiones y emociones que se decantó a favor de los colchoneros.

Sin embargo, Hansi Flick se marchó muy enfadado con el arbitraje, unas decisiones que según el entrenador alemán cayeron en contra del Barça y que influenciaron de manera directa el resultado.

De hecho, el primer gol de los colchoneros proviene de una falta de Cubarsi que sancionó el colegiado con amarilla pero que el VAR llamó para que corrigiese y mostrase la tarjeta roja.

Dicha falta la ejecutó Julián Alvarez y la puso en la escuadra. Hansi Flick opinó sobre esta jugada: "El primer gol tenemos que defender mucho mejor. No podemos dejar ese uno contra uno tan claro".

Pero fue ya en la segunda parte donde ocurrió la gran polémica para los blaugranas. Sacó de puerta el Atlético de Madrid, en concreto Musso, pero Pubill, entendiendo que aún no se había sacado, cogió el balón con la mano y lo plantó en el área pequeña.

Flick parando a Cancelo para que no protestase. Reuters

El alemán comentó esta jugada: "No entiendo la jugada del penalti de Pubill, además era segunda amarilla y roja. Hay que aceptar las cosas como son". Mostrando su malestar por la decisión del árbitro.

Lejos de quedarse allí, Flick continuó con las quejas hacia el colectivo arbitral: "El VAR estaba muy centrado para el Atlético, había un alemán, así que gracias a Alemania".

Y es que el enfado del entrenador se concentró sobre todo en la sala de videoarbitraje, no en el colegiado de campo: "¿Para qué está el VAR?". Unas declaraciones que son poco habituales en el alemán.

Finalizando la rueda de prensa, Flick admitió estar conteniéndose para no tener ningún tipo de sanción por parte de la UEFA que pueda hacer que no esté sentado en el banquillo para el partido de vuelta: "No quiero hablar más de los árbitros, es lo mejor para mí".

Hansi Flick durante el partido de Champions contra el Atlético. EFE

Pese al enfado, el alemán tiene claro que no está definida la eliminatoria: "Esto no se ha acabado. La semifinal puede parecer lejos, pero lo intentaremos". Además, se mostró contento con el juego de su equipo: "Hemos jugado bien y lo hemos dado todo pero no tuvimos suerte".

Unas declaraciones que dejan clara la mentalidad del Barça, intentar la remontada hasta el último minuto, confiando en su juego y en que ellos lo pueden conseguir.