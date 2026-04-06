El pueblo español donde Lamine Yamal disfruta de sus vacaciones: 27 kilómetros de playas en la Costa del Sol

Lamine Yamal ha convertido Marbella en uno de sus refugios habituales cuando llega el momento de desconectar de la temporada con el FC Barcelona y de los compromisos con la selección española.

El extremo elige la Costa del Sol para disfrutar del sol, el mar y el ambiente de uno de los destinos turísticos más cotizados de Europa, donde su presencia ya genera escenas de auténtica devoción entre los aficionados.

Marbella se ha consolidado en los últimos años como parada casi obligatoria para futbolistas de élite gracias a su combinación de clima, oferta hotelera de alto nivel y vida nocturna muy enfocada al turismo internacional.

No es casual que, tras proclamarse campeón de Europa con España, Lamine Yamal eligiera este municipio malagueño para continuar la celebración junto a Nico Williams, con quienes se dejó ver en algunos de los locales más conocidos de la ciudad. La ciudad, distinguida como mejor destino europeo en 2024, refuerza así su vínculo con el fútbol de máximo nivel.

Dentro de la oferta de ocio marbellí, los beach clubs y restaurantes con espectáculo se han convertido en escenario recurrente de las apariciones de Lamine Yamal.

Lamine Yamal celebrando un gol con la Selección. Europa Press

En diferentes contenidos publicados en redes sociales se le ha visto pasar el día en Nao Pool Club, uno de los clubes más populares de la zona, donde disfruta de la piscina, la música y la privacidad relativa que ofrece el formato de beach club.

También ha acudido a Mosh Fun Kitchen, el establecimiento de Grupo Mosh en Nueva Andalucía que mezcla restaurante y espectáculo nocturno y que muchos consideran el primer dinner-show de Marbella. Estos espacios, con un público muy internacional, son un escaparate perfecto de la vida de ocio asociada a la ciudad.

Cada llegada de Lamine Yamal a Marbella provoca un efecto inmediato en la calle y en las redes. En su visita tras la Eurocopa, su presencia desató una auténtica locura a su llegada al municipio, con numerosos aficionados agolpados para intentar una foto o un autógrafo del delantero.

Las imágenes de multitudes recibiéndolo en el aeropuerto de Málaga y en distintos puntos de la ciudad se han viralizado, reforzando la imagen de Marbella como lugar donde es posible cruzarse con algunas de las grandes estrellas del fútbol europeo. Para el turismo local, este tipo de escenas suponen una promoción añadida difícil de comprar con campañas convencionales.

Las visitas del futbolista no son un episodio aislado, sino que se repiten verano tras verano, hasta el punto de que varios medios locales destacan que "la imagen vuelve a repetirse" cuando el jugador culé vuelve a elegir Marbella para sus vacaciones.

En más de una ocasión, se ha subrayado que Lamine Yamal ya había mostrado su deseo de regresar a este enclave del litoral andaluz para disfrutar con amigos y familiares, algo que ha terminado cumpliendo. Con cada nueva estancia, el vínculo entre el futbolista y el municipio se refuerza, y Marbella consolida su papel como escenario veraniego de una de las grandes promesas del fútbol mundial.