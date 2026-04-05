22,7 millones de euros de inversión: Koke protege su futuro después del fútbol con su imperio empresarial

Jorge Resurrección 'Koke' lleva gran parte de su vida vinculado al Atlético de Madrid. Desde que llegara a la cantera rojiblanca con seis años, el vallecano no ha conocido otro club, y acumula más de 700 partidos con la camiseta rojiblanca.

Pero mientras sus botas siguen pisando el Metropolitano, otro partido se libra en paralelo, más silencioso y, a estas alturas, igual de decisivo: el de construir un patrimonio sólido para cuando llegue el día de colgar las botas.

El capitán del Atlético ha dado un paso de enorme calado en su estrategia empresarial. En las últimas semanas de febrero, Koke ha impulsado dos ampliaciones de capital de gran envergadura: 12,7 millones de euros en su sociedad holding KRM19 Inversiones y Operaciones, y otros 10 millones en L.E.O. Inversiones y Operaciones.

La suma asciende a 22,7 millones de euros inyectados de golpe en su estructura empresarial, la mayor operación que el futbolista ha acometido como inversor. Ambas inscripciones ya constan en el Registro Mercantil de Madrid.

Lo llamativo de esta maniobra no es solo la cifra, sino lo que revela sobre la transformación del entramado societario del centrocampista. KRM19, que en su origen funcionaba como una sociedad patrimonial orientada principalmente al sector inmobiliario, ha ido mutando hasta convertirse en una estructura diseñada para gestionar y proteger un patrimonio diversificado a largo plazo.

Koke, Molina y Griezmann celebran uno de los goles del Atlético de Madrid ante el Barça. REUTERS

Su perímetro de actuación ya abarca la inversión en bienes inmuebles, la tenencia de acciones y participaciones en activos financieros, la gestión de los derechos de imagen del futbolista y el asesoramiento económico. Todo ello bajo el paraguas de una sola sociedad cabecera.

Debajo de KRM19 se articulan varias filiales con roles complementarios. La primera gran palanca financiera es L.E.O. Inversiones y Operaciones, constituida en enero de 2023 y orientada exclusivamente a la inversión en mercados financieros.

A cierre de 2024, acumulaba 10,2 millones en activo total, apenas 100.000 euros de deuda a largo plazo y más de 6,85 millones colocados en inversiones financieras a corto plazo, además de 1,2 millones en efectivo. Una fotografía de liquidez y solidez que conecta directamente con la reciente inyección de 10 millones.

La otra pata es Eguren Inversiones Inmobiliarias, sociedad creada en mayo de 2024 y centrada en la compra, venta y arrendamiento de inmuebles. Aunque todavía está en fase embrionaria -cerró 2024 con un activo de apenas 58.000 euros-, todo apunta a que es un vehículo preparado para futuras adquisiciones. A ello se suma la participación en Live Really Big SL, un proyecto inmobiliario en Málaga.

Este giro estratégico no ha llegado de improviso. Koke lleva años construyendo de forma metódica su segunda carrera. Fue en 2017 cuando creó JRM Real Estate Sale & Rental, su primera sociedad inmobiliaria, con un capital inicial de 500.000 euros que fue creciendo hasta los 6,6 millones en enero de 2024.

Cada ampliación ha ido acompañada de una diversificación mayor, transitando del ladrillo puro hacia una gestión financiera más sofisticada. Para navegar ese proceso, el futbolista se apoya en los servicios de Global Consultores, gestora de patrimonios especializada en el asesoramiento a deportistas de élite.

Una sociedad capitalizada

El beneficio de KRM19 ha pasado de superar los 74.000 euros en 2017 a cerrar 2024 con más de 580.000 euros, consolidando una senda de crecimiento que acompaña al incremento del capital inyectado. El holding ya gestionaba activos por valor de 24 millones a cierre del ejercicio pasado, cifra que ascenderá sensiblemente tras las últimas operaciones.

En definitiva, la imagen del futbolista que invierte únicamente en pisos empieza a quedar obsoleta cuando se habla del capitán rojiblanco.

Koke ha diseñado con discreción y método una transición que va mucho más allá del ladrillo: un holding en expansión, una sociedad financiera líquida y bien capitalizada, filiales inmobiliarias en distintos estadios de desarrollo y más de 22 millones recién inyectados.