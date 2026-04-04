Guti (49), exfutbolista: "Mi primer sueldo fue 1 millón de pesetas, ahora equivaldría a 6.000 euros, unos 500 al mes"

José María Gutiérrez, 'Guti', todavía recuerda con nitidez cómo fueron sus primeros pasos en la cantera del Real Madrid. Aunque han pasado décadas desde entonces y hoy, a sus 49 años, ya contempla el fútbol profesional desde la distancia, el excentrocampista blanco no olvida qué hizo con uno de sus primeros salarios como jugador.

Lejos de coches de lujo o relojes exclusivos, su primera gran compra fue mucho más sencilla, aunque en aquel momento resultaba casi un símbolo de estatus: un teléfono móvil. Así lo contó durante su participación en el podcast de Imagin, donde fue entrevistado junto al futbolista del FC Barcelona Fermín López.

"Con mi primer sueldo me compré un teléfono móvil, un Siemens. Era la leche. En mi barrio era el único que tenía móvil", relató entre risas.

Una anécdota que refleja bien el contexto de la época. Hoy tener un teléfono es algo cotidiano, pero en los años 90 disponer de uno era todavía un lujo reservado a muy pocos. De hecho, el propio Guti subrayó que entonces era uno de los primeros de su entorno en llevarlo encima.

Fermín López, por su parte, reconoció que él también destinó uno de sus primeros ingresos a un móvil, aunque en su caso fue ya un iPhone, una diferencia generacional que resume cómo han cambiado los tiempos.

Guti

El exjugador madridista también recordó cuánto percibía en sus inicios como futbolista en formación. Según explicó, durante su etapa en el Juvenil A firmó su primer contrato y comenzó a recibir un sueldo que, para él, en aquel momento representaba una auténtica fortuna.

"Me hicieron contrato y me dieron un dinerillo. Ahí fue cuando pensé que podía ganarme la vida como futbolista", explicó.

Guti tenía entonces 18 años y cobraba alrededor de un millón de pesetas al año, el equivalente a unos 6.000 euros anuales, es decir, unos 500 euros mensuales.

Aunque hoy pueda parecer una cifra modesta, en aquel momento suponía para él un salto enorme y, sobre todo, la confirmación de que el fútbol podía convertirse en su profesión.

La clave de su estabilidad

Con el paso de los años, Guti no solo logró consolidarse como uno de los futbolistas más reconocibles del Real Madrid, sino también construir una situación económica sólida tras su retirada. Y, según él mismo admite, buena parte de ese mérito no responde únicamente a decisiones personales, sino al entorno que supo mantener a su lado.

"No me puedo quejar, pero el mérito no es mío. He conocido a gente extraordinaria que me ha acompañado durante buena parte de mi vida y gracias a eso he aprendido a invertir", aseguró.

El exinternacional español explicó que, durante la carrera de un futbolista, es habitual priorizar el presente inmediato: competir, entrenar y disfrutar de los ingresos con ciertos lujos que muchas veces responden más al impulso que a una verdadera necesidad.

"El futbolista quiere jugar, entrenar, comprarse el mejor coche y tener el mejor reloj. Luego te das cuenta de que muchas veces era un capricho, no una necesidad", reflexionó.

En ese sentido, insistió en la importancia de contar con personas de confianza, tanto en el ámbito familiar como profesional, que ayuden a tomar decisiones acertadas y a gestionar correctamente el patrimonio.

En su caso, la gestión del dinero y las inversiones le han permitido mantener un alto nivel de vida una vez finalizada su etapa como futbolista profesional. Aunque ha seguido vinculado al deporte como comentarista y también ha tenido experiencias puntuales en los banquillos, su estabilidad económica no depende ya directamente del fútbol.

A día de hoy, Guti puede sostener su estilo de vida gracias a sus negocios e inversiones, una situación que él mismo atribuye, en gran parte, a haber sabido escuchar y dejarse aconsejar en los momentos clave de su carrera.