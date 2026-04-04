David Alaba (33), futbolista, sobre sus inversiones: "Los negocios son el camino y el dinero debe trabajar por ti"

David Alaba ha convertido el éxito en el césped en el punto de partida de una vida como empresario que mira mucho más allá del balón, con foco en el ladrillo, la moda y negocios muy ligados a su ciudad, Viena.

Alaba dejó en una de sus entrevistas una frase que resume a la perfección su forma de entender el dinero que genera como profesional. "¿Inversiones? Las hago en el sector inmobiliario y en moda. El fútbol es el motor, pero los negocios son el camino; el dinero debe trabajar para ti".

No es un eslogan improvisado, sino una declaración de intenciones de alguien que ha pasado de ahorrar a estructurar una cartera diversificada.

David Alaba, en un partido con la selección de Austria en 2023 Reuters

El austríaco, que ha sido uno de los jugadores mejor pagados del Real Madrid gracias a su ficha y a la prima de fichaje, ha vivido en primera persona la transición del vestuario al despacho.

Ese salto no lo ha dado a ciegas: se ha apoyado en asesores, pero ha sido él quien ha marcado las líneas maestras de dónde quiere poner su dinero. La idea de que "el dinero debe trabajar para ti" encaja con el perfil de un futbolista que no quiere depender sólo de la duración de su contrato o de su físico.

Ladrillo y Viena: su base patrimonial

La primera pata de esa hoja de ruta es el sector inmobiliario, uno de los refugios preferidos por los grandes deportistas de élite. Alaba ha apostado por su casa, por Viena, donde ha canalizado parte de sus ingresos en proyectos inmobiliarios en la capital austriaca. Esa inversión en ladrillo le garantiza un flujo futuro de rentas y, a la vez, la revalorización de activos a largo plazo.

Su afición por la arquitectura y el interiorismo no es una pose estética, sino otro indicador de por qué ha elegido el ladrillo como eje de su patrimonio.

En su web oficial reconoce que "el diseño de interiores es una de las cosas que realmente me encanta hacer" y que se involucra personalmente en la distribución de espacios, materiales y arte. Ese gusto por el detalle y por "dirigir" proyectos se traslada a cómo supervisa los inmuebles en los que invierte.

De icono de vestuario a proyecto propio

La segunda gran vía de inversión de Alaba es la moda, un terreno en el que lleva años construyendo marca personal.

Es habitual verlo con looks llamativos, piezas poco habituales y combinaciones que le han colocado como uno de los futbolistas con más estilo del vestuario del Real Madrid. En entrevistas con medios especializados, el defensa ha llegado a afirmar: "en el futuro, me veo en la moda".

Su relación con este sector tiene varias capas: por un lado, colabora con grandes firmas y plataformas, como su campaña "Light up your game" con Zalando; por otro, ha impulsado su propia marca, DA27, que funciona como laboratorio de producto y de identidad.

Restaurantes y fútbol

Las inversiones de Alaba no se detienen en el ladrillo y la moda. El defensa del Real Madrid también es restaurador y accionista de un club de fútbol en su país.

En Viena es propietario de DaRose, un restaurante especializado en cocina mediterránea que comparte nombre y proyecto vital con su hermana, la cantante Rose May. El local se ha convertido en un punto de encuentro donde se mezclan gastronomía, música y la propia imagen del jugador.

Además, Alaba es accionista del Austria de Viena, el club en el que debutó como profesional y que en los últimos años ha atravesado problemas económicos.

El defensa decidió comprar el 2% de las acciones por unos 500.000 euros, una inversión con componente emocional, pero también empresarial. Ahí se cruzan la voluntad de ayudar a su equipo de siempre con la de participar en la gestión de una entidad histórica del fútbol austriaco.