El regreso de las intocables, las novedades en la lista de Sonia Bermúdez para los partidos clasificatorios al Mundial

Irene Paredes, Cata Coll, Mapi León y Esther González regresan a la convocatoria después de haber estado ausentes en la última concentración.

La selección española femenina continúa afinando su preparación con la vista puesta en el Mundial de Brasil 2027. Después de cerrar con victoria sus compromisos del parón internacional de marzo ante Islandia y Ucrania, las de Sonia Bermúdez afrontarán en abril los encuentros frente a Inglaterra y, nuevamente, Ucrania.

La convocatoria presenta novedades importantes trasel regreso de varias piezas clave que no pudieron estar en la última lista, como Irene Paredes, Cata Coll, Esther González y Mapi León.

Con el regreso de la portera del Barça, una de las dudas estaba en la portería. En la anterior lista fueron Adriana Nanclares, Misa Rodríguez y Enith Salón, pero el regreso de la azulgrana ha provocado que se quede fuera la jugador del conjunto suizo, el Servette FCCF.

Un talento que brilla más 𝘂𝗻𝗶𝗱𝗼.

Cada esfuerzo, 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼.

Vuestros logros, los de 𝘁𝗼𝗱𝗮𝘀.



🌹 Las 25, 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗮𝘀, defenderéis nuestra camiseta contra 𝗜𝗻𝗴𝗹𝗮𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮 y 𝗨𝗰𝗿𝗮𝗻𝗶𝗮.#FIFAWWC | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/ZIhFO17qZY — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) April 3, 2026

Entre las novedades destaca también la presencia de Clara Pinedo. No estará disponible Aitana Bonmatí -quien continúa recuperándose de su fractura transindesmal del peroné en su tobillo izquierdo-, como tampoco lo estará Laia Aleixandri.

A España le llega ahora la prueba de mayor exigencia en su camino hacia el Mundial de Brasil 2027. La Roja viajará a Londres para enfrentarse a Inglaterra, su gran rival en los últimos años.

El conjunto dirigido por Sarina Wiegman lidera actualmente la clasificación del grupo, por lo que el combinado español afronta el partido sin apenas margen de error si quiere mantener intactas sus opciones de lograr el billete directo para la cita mundialista.

El encuentro en Wembley se antoja como una final, un partido por una primera plaza que otorga la clasificación directa al Mundial. El primer gran examen llegará el martes 14 de abril, a las 20:00 horas.

Cuatro días después, el sábado 18 de abril a las 16:00 horas, La Roja volverá a entrar en escena frente a Ucrania en el Nuevo Arcángel, en el que será su cuarto compromiso de esta fase.

El calendario quedará resuelto en la última ventana internacional de junio, cuando España reciba a Inglaterra el día 5 en Son Moix, en Palma de Mallorca, antes de cerrar su participación frente a Islandia el 9 de junio en el Laugardalsvöllur de Reikiavik.