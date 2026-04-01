Cánticos de "musulmán el que no bote" en Cornellá durante el amistoso entre España y Egipto

Aficionados españoles durante el partido amistoso que las selecciones de España y Egipto disputan este martes en el RCDE Stadium de Cornellá-El Prat, en Barcelona. EFE

El partido amistoso entre España y Egipto, disputado este martes en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat (Barcelona) ante 35.895 espectadores, ha dejado episodios de mal comportamiento en la grada, con cánticos de carácter racista y religioso y abucheos al himno del combinado africano.

Desde una zona del fondo de Cornellà, donde habitualmente se sitúa la denominada 'La Curva' del RCD Espanyol, los asistentes han coreado "musulmán el que no bote es" en varios momentos del partido.

El cántico ha podido escucharse a los diez minutos de la primera parte y posteriormente en otros momentos del partido, marcando una conducta ofensiva que ha empañado el ambiente festivo que se vivía en el recinto.

Además, durante los prolegómenos del encuentro, parte del público silbó el himno de Egipto, mientras que también se han escuchado insultos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de un grupo reducido de aficionados.



Durante el descanso, en el mensaje en el videomarcador del estadio se ha recordado que "la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas".

La @rfef se suma al mensaje de nuestro fútbol contra el racismo y condena cualquier acto de violencia en los estadios. pic.twitter.com/dP961KOKzc — RFEF (@rfef) March 31, 2026

También se ha pedido mediante el sistema de megafonía que el público evitara los cánticos xenófobos e irrespetuosos y que se sume a la lucha del fútbol contra el racismo, sin obtener la respuesta esperada por parte de ese sector de la grada.

Las reacciones

En sus redes sociales, la RFEF ha condenado lo sucedido y ha reiterado su compromiso en la lucha contra el racismo. "La RFEF se suma al mensaje de nuestro fútbol contra el racismo y condena cualquier acto de violencia en los estadios", ha señalado el organismo.

Por su parte, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha considerado que este tipo de acciones “no deben volver a producirse” aunque ha calificado el incidente de “situaciones puntuales y aisladas” y ha preferido quedarse con lo que ha definido como “una fiesta” del fútbol “con las gradas llenas”.



Además, ha destacado el “extraordinario ambiente de cordialidad” que se ha vivido con la delegación egipcia. “Le he agradecido al presidente de la federación que estuvieran aquí y también le he pedido disculpas”, ha desvelado.

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, sobre los cánticos en el España - Egipto.



"Condenamos este tipo de actitudes".pic.twitter.com/jp3thN8ej4 — RFEF (@rfef) March 31, 2026

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, ha expresado su "total y absoluta repulsa a cualquier actitud racista, xenófoba y de falta de respeto", y ha calificado de "intolerables" dichos cánticos.

Ha querido destacar que "la gran mayoría del estadio ha silbado a los impresentables que han tenido esa actitud".



"A veces, poco más se puede hacer. El fútbol no es violento, los violentos aprovechan el fútbol para tener su espacio. Hay que identificarles y apartarles de la sociedad, del grupo que respetamos las normas", ha añadido.

Posibles sanciones

La Real Federación Española de Fútbol se expone a una sanción de un partido de la selección absoluta “con un número limitado de espectadores” y una “multa de al menos 20.000 francos suizos (21.600 euros aproximadamente)”, según recoge la normativa de la FIFA en casos de cánticos discriminatorios desde la grada.

El Código Disciplinario de la FIFA recoge que “se podrán imponer (…) medidas disciplinarias a la federación miembro o al club responsable, aunque la federación miembro o el club en cuestión puedan demostrar la ausencia de culpa o negligencia por su parte”, si “uno o más seguidores de una selección o un club” atentan “contra la dignidad o la integridad de un país, una persona o un colectivo de personas empleando palabras o acciones despectivas, discriminatorias o vejatorias".

En ese sentido, el documento de la FIFA cita entre las posibles medidas disciplinarias: “Cuando se trate de la primera infracción, la disputa de un partido con un número limitado de espectadores y una multa de al menos 20 000 CHF (francos suizos) a no ser que esto acarree consecuencias económicas desproporcionadas a dicha federación miembro o club, en cuyo caso la multa se podrá reducir a un mínimo de 1000 CHF, de manera excepcional”.

La sanción se agrava si se trata de “personas reincidentes o de incidentes repetidos, o si las circunstancias del caso lo requieren”, cuando se tomarán medidas disciplinarias como “la implementación de un plan de prevención, una multa, la deducción de puntos, la disputa de uno o más partidos a puerta cerrada, la prohibición de jugar en un estadio determinado, una derrota por retirada o renuncia, la exclusión de una competición o el descenso de categoría”, según explica la FIFA.



“El órgano judicial competente puede divergir de las sanciones mínimas descritas anteriormente si la federación y/o club afectado se compromete a trabajar, junto con la FIFA, en un plan exhaustivo que garantice que actuará en casos de discriminación y evitará la reincidencia”, expone el organismo.





