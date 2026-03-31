Joan García, un debut en el aire: en pleno debate nacional, De la Fuente planea apostar por David Raya

La portería de España lleva semanas monopolizando un debate que no tiene precedente desde los tiempos de Casillas y De Gea. Y este martes, en Cornellà, a las 21:00 horas, frente a Egipto, Luis De la Fuente volverá a tener que tomar una decisión que miles de aficionados llevan días discutiendo.

La diferencia es que esta vez Joan García no es una abstracción ni una bola en redes: está convocado, está en forma y ha jugado en ese estadio toda su vida. Pero todo apunta a que tampoco esta noche será su turno.

Los números son la primera y más elocuente forma de zanjar el debate: Unai Simón ha jugado los últimos once partidos de De la Fuente como titular. No hay ningún otro jugador en ninguna otra posición que pueda presumir de esa continuidad bajo el actual seleccionador.

El portero del Athletic no solo tiene garantizado el puesto; tiene algo más valioso aún: el respaldo verbal explícito e incansable de su entrenador.

Tras la contundente victoria sobre Serbia, con la portería a cero y el brazalete de capitán al final del partido, De la Fuente no dejó margen a la ambigüedad: "A Unai no tengo que reafirmarle. Sería injusto no valorar lo que hace, lo que es, su trayectoria. Seamos justos, no dependamos de modas o debates".

Ese lenguaje no es el del seleccionador que duda; es el del técnico que cierra una conversación. Y sin embargo, la conversación no se zanja.

El factor Joan García

La irrupción de Joan García no es un fenómeno de redes ni una construcción mediática. El portero del Barça viene de una de las mejores temporadas de su carrera, con actuaciones determinantes en la Champions y en La Liga que han hecho que el debate salte de los foros a las tertulias y de las tertulias a las ruedas de prensa.

De la Fuente lo sabe, lo reconoce y lo gestiona con una habilidad calculada: le convocó, le dio presencia en el grupo, pero ante Serbia dejó a Joan García sin dorsal en la convocatoria operativa de 26 jugadores. Un detalle pequeño, un mensaje enorme.

Luis de la Fuente se saluda con Joan García en un partido de la Selección Europa Press

Joan, que supo de su convocatoria en el gimnasio cuando un fisio le enseñó la lista en el móvil, ha respondido a la presión mediática con una serenidad que De la Fuente sí parece valorar: "Para nada es un mano a mano. Creo que estamos cuatro porterazos y cada uno puede intentar dar lo mejor de sí", declaró en El Larguero.

Y añadió: "Después el que decide, por mucho que se hable, es el seleccionador. Hay que estar un poco aislado de todo eso".

Exactamente el tipo de futbolista que encaja en la cultura de grupo que De la Fuente lleva construyendo desde la Eurocopa: el que acepta el rol, no lo discute, y espera su momento con paciencia.

Así lo acredita su historial: en los Juegos Olímpicos de París fue el único del plantel que no disputó ni un solo minuto y no generó ningún ruido.

David Raya, el gran olvidado

Mientras el debate se enquistaba en el binomio Unai-Joan, De la Fuente lleva semanas agitando una bandera que casi nadie recoge. Cada vez que salta el tema de la portería, el seleccionador introduce el mismo nombre: David Raya.

"Tengo muchas ganas de que me preguntéis por él. En Inglaterra le consideran el mejor portero del mundo y aquí nadie habla de él", espetó con evidente frustración tras el Serbia. No es la primera vez.

Unai Simón, Álex Remiro y David Raya, antes de un entrenamiento de la Selección EFE

El portero del Arsenal viene de una temporada extraordinaria en la Premier League, con un nivel de juego de pies que encaja como un guante en el sistema de España, y su aportación como portero-jugador es exactamente lo que el fútbol de De la Fuente exige.

Todo indica que este martes en Cornellà será Raya quien ocupe la portería frente a Egipto. El escenario tiene además su lógica de narrativa: aunque Joan García debutaría en casa, también lo es para el meta del Arsenal. Aunque no jugó en el Espanyol, Raya creció en Cornellà y el RCDE Stadium fue el escenario de su estreno con la Absoluta en 2022.

Cuestionario rápido con Víctor Muñoz

De la Fuente planea dar paso a Raya, un portero de élite probado en los escenarios más exigentes de Europa que merece y necesita minutos con España antes del verano. Solo un giro de guion del seleccionador, repartiendo las mitades entre dos de sus porteros, daría paso a Joan García.

El debate que no se cierra

La comparación con Casillas y De Gea no es caprichosa. La selección española lleva décadas gestionando con dificultad la coexistencia de varios porteros de primer nivel en la misma convocatoria. El problema no es que haya duda; el problema es que el nivel ha subido tanto que la duda es razonable.

Que Joan García defina la situación como "hay mucho nivel en la portería de España. Estamos bien cubiertos" no es diplomacia; es una descripción objetiva.

Lo que está en juego el martes en Cornellà no es simplemente quién debuta o quién suma minutos. Es la señal que De la Fuente manda sobre cómo concibe la jerarquía en una posición que, a menos de tres meses del inicio del Mundial, sigue siendo la más debatida del fútbol español.

Unai Simón jugará en Canadá, México y Estados Unidos. Eso parece claro. Lo que no está tan claro es quién irá con él, en qué condiciones irá, y cuántos de los aficionados que acudirán a Cornellá este martes terminarán la noche con más preguntas de las que tenían antes. Eso, si al final no juega Joan García.