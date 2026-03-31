España se apaga ante Egipto y pierde el número 1 del ranking FIFA tras un empate que genera dudas antes del Mundial

Sin generar ocasiones de gol durante 45 minutos, la Selección reaccionó en la segunda mitad y se mostró más reconocible, aunque no estuvo acertada de cara a puerta (0-0).

Hecatombe de España en el último partido de este parón internacional antes del comienzo del Mundial. La Selección no pudo ganar a Egipto, número 31 del ranking FIFA, tras echar a perder toda una primera parte [Narración y estadísticas con el empate de España ante Egipto].

Mucha autocrítica tiene que hacer el combinado nacional, que ha perdido la primera posición del mencionado ranking ante Francia. Obligados a ganar, los de Luis de la Fuente tropezaron. Una primera parte muy mala -la peor que se recuerda de los últimos partidos- y una segunda mitad donde España evidenció una notable mejoría, pero sin éxito de cara a puerta.

Resulta difícil explicar cómo en cuestión de cuatro días el combinado nacional pasó de dominar a Serbia tanto en el juego como en el resultado a sufrir ante la selección de Egipto. Salvo que uno vea la revolución que introdujo Luis de la Fuente en el once.

El larguero y Shobeir evitan el gol de falta de Grimaldo. EFE

Solo repitió Lamine. Lejos de notar el cansancio, el extremo fue el mejor de España durante los 45 minutos que estuvo sobre el verde. El único jugador que le ponía algo de ganas, puesto que sus compañeros reflejaron a la perfección sobre el verde que este encuentro era un amistoso.

Los de Luis de la Fuente fueron incapaces de generar una ocasión clara de gol sobre la portería de Oufa Shobeir, quien vivió una primera parte plácida donde pudo disfrutar ante la número uno del ranking. Si bien es cierto que La Roja llegó al área rival, lo hacía con poca finura en los últimos metros.

España se mostró imprecisa, lenta en el juego e incluso a merced de Egipto durante algunos minutos del partido. De hecho, la selección faraónica le llegó a arrebatar la posesión del balón. Esto se tradujo en incomodidad, preocupación en las gradas y también en el banquillo.

A la media hora de juego el seleccionador ya había mandado calentar a Rodri, Pedri, Fermín López y Víctor Muñoz. Poca cosa. Lo hizo acto seguido de la mejor ocasión del partido protagonizada por el combinado africano.

😮 A punto de dar la sorpresa Egipto,



Disparo de Omar Marmoush al palo en el minuto 30 de la primer parte.



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Omar Marmoush, el único futbolista egipcio que no juega en la Saudi Pro League -lo hace en el Manchester City-, se sacó de la manga un zapatazo cruzado desde fuera del área que terminó repeliendo el palo.

Se salvó ahí España de la misma manera en la que lo hizo David Raya en el minuto 2 de partido. El catalán salió de su propio área y en un mal pase, el balón le cayó a Zizo, pero su disparo directo a portería desde larga distancia lo pudo blocar llegando a tiempo.

Los aficionados españoles presentes en las gradas del RCDE Stadium no perdonaron la falta de actitud del equipo y los jugadores fueron silbados. Sin movilidad en ataque, sin el control del juego y sin actitud ante una selección como Egipto, las sensaciones no podían ser peores. En definitiva, a España le faltó ganas de jugar.

Una nueva revolución

Agitó el árbol Luis de la Fuente y tras el paso por el vestuario metió Rodri, Pedri -muy aplaudido por la afición ya durante el calentamiento-, Fermín y Víctor Muñoz en lugar de Carlos Soler, Dani Olmo, Pablo Fornals y Lamine.

Los jugones se adueñaron del centro del campo y en apenas unos minutos España ya se mostró más reconocible. Tras el remate de Ferran Torres, en la siguiente jugada Víctor Muñoz encaró y desbordó por línea de fondo, pero su pase atrás fue repelido por la zaga egipcia.

¡A punto de inaugurar el marcador Fermín!



Disparo del centrocampista que repele el guardameta egipcio. #SelecciónRTVE



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Fermín tuvo la más clara del combinado nacional en el 52'. En su incursión en el área, peleó y se llevó el balón, pero su zurdazo rozó en Shobeir, pasando el balón muy cerca del palo.

No cesó en su empeño la Selección en buscar el 1-0, pero el portero egipcio volvió a ser protagonista. Primero el canario tuvo un remate a bocajarro que despejó Shobeir de nuevo. En el rechace, Ferran Torres se topó con un zaguero.

Tras una nueva ocasión de Pedri, llegó el esperado momento. Joan García debutaba con la selección española entre pitos y aplausos. División de opiniones en las gradas de un RCDE Stadium ocupadas en su mayoría por aficionados del Espanyol que no le perdonan su fichaje por el Barça.

⚽️ Uno de los debuts más esperados de los últimos tiempos en la @SEFutbol.



Joan Garcia se pone por primera vez la camiseta de la selección absoluta en el RCDE Stadium, su antigua casa.



División de opiniones en su recibimiento.



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El asedio de España continuó, aunque el gol se resistía en llegar. Pudo haber abierto el marcador Mosquera al rematar un centro magnífico de Grimaldo, pero se fue muy cerca del larguero.

Sin generar nada de peligro en ataque, Egipto basó su partido en defender el 0-0 y tras cerrar espacios por el centro y juntar las líneas, permitió que la Selección únicamente atacara por los costados.

Quiso sorprender el Borja Iglesias con un zurdazo picado, tocando el balón la red superior de la portería. El tiempo se acababa y el gol no llegaba.

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