La defensa de Rafa Mir reclama la declaración presencial de las víctimas y que el juicio se lleve a cabo a puerta abierta

Nuevo paso en el caso de la presunta agresión sexual del futbolista Rafa Mir a una joven de 21 años en su domicilio de Bétera. Los servicios jurídicos del futbolista presentaron un escrito de defensa al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en el que niegan cualquier delito de agresión sexual y solicitan su libre absolución.

A principios de este mes de marzo la Fiscalía solicitó una pena de 10 años y medio de prisión para Rafa Mir -nueve por un delito de agresión sexual con acceso carnal y uno y medio más por lesiones-, una pena a la que la defensa del jugador se opone.

Los abogados de Rafa Mir rechazan que las denunciantes -otra joven denunció al también futbolista Pablo Jara- declaren sin presencia de los acusados mediante sistemas telemáticos o medidas similares, como había pedido la Fiscalía.

Rafa Mir abandona el tribunal de Valencia. REUTERS.

Alega la defensa que la ley reserva esas fórmulas a menores o personas especialmente vulnerables y que en este caso no se ha practicado ninguna evaluación que lo justifique.

Aun así, la defensa accede a que se coloque un biombo en la sala para que la denunciante de Rafa Mir no vea directamente al jugador durante su testifical.

Por otra parte, se opone a que el juicio se celebre a puerta cerrada, otra petición realizada previamente por el Ministerio Público. Alega la defensa que la solicitud "no puede ser más genérica e inespecífica".

La defensa de Mir también solicita al tribunal que inadmita como documental la prueba propuesta por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular, con la excepción de la hoja histórico penal y los partes elaborados por los vigilantes de seguridad.

Un relato detallado

La defensa expone en su escrito de diez páginas al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL una cronología detallada de los hechos. Desde los tocamientos íntimos de Rafa Mir con la denunciante en la discoteca, hasta las relaciones sexuales en el domicilio del futbolista con una segunda joven.

Para la defensa de Mir, el núcleo del conflicto no estaría en una agresión sexual, sino en una sucesión de episodios de celos y discusiones entre las dos amigas a raíz de que Mir también mantuviera relaciones sexuales con la otra mujer invitada a su casa.

La defensa subraya que, cuando la joven dijo "basta" en el baño, el futbolista respetó de inmediato su voluntad y que las tensiones posteriores derivan del malestar entre ellas y de la actuación del coacusado Pablo Jara, a quien se atribuye haberlas echado desnudas a la calle y haber golpeado a una de las chicas.

En este punto, el escrito cita la primera diligencia policial, en la que la propia denunciante habría reconocido que los dedos de Mir se introdujeron en su vagina "de forma consentida" y que este paró cuando se lo pidió.

10 años y medio de cárcel

La Fiscalía solicitó a principios de mes para el murciano una condena total de diez años y medio de prisión: nueve años por un delito de agresión sexual agravada con acceso carnal -al considerar que presuntamente introdujo los dedos sin consentimiento en dos ocasiones- y otros 18 meses de cárcel por un delito de lesiones.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicitó que el futbolista Rafa Mir tenga prohibido comunicarse con la denunciante y aproximarse a menos de 500 metros de ella durante un periodo de trece años.

La acusación también reclamó la imposición de siete años de libertad vigilada una vez cumplida la condena, así como la inhabilitación especial durante ocho años para ejercer cualquier actividad que implique contacto habitual con menores.

Rafa Mir debería indemnizar a la joven a la que presuntamente agredió sexualmente en dos ocasiones -una en la piscina y otra en el cuarto de baño- con un total de 64.000 euros, según recoge el escrito del fiscal, por las lesiones y los daños morales ocasionados.