El portero del Algeciras se encara con los hinchas del CE Europa en pleno partido: "Vais a morir siendo españoles

El portero del Algeciras se encaró con una parte de los aficionados del CE Europa en el partido de la jornada 30 de Primera RFEF. Iván Moreno, el guardameta del conjunto andaluz, protagonizó unas imágenes que enseguida corrieron como la pólvora y han levantado una gran polémica.

Una parte de los aficionados le dedicaron durante el partido varios insultos al portero hasta que llegó un momento en el que el guardameta no aguantó más y se giró hacia el fondo en pleno encuentro.

"Todos vosotros sois españoles" y "os vais a morir todos siendo españoles" fueron algunas de las frases que el futbolista del Algeciras le dedicó a este sector de los aficionados del equipo catalán.

En las imágenes captadas por el medio de comunicación catalán Betevé se puede ver cómo Iván Moreno se gira hacia la grada en plena disputa del partido ante los gritos de parte de la afición que estaba detrás de su portería.

Con una irónica sonrisa en la cara, le recuerda a los hinchas su nacionalidad tratando de 'vengarse' de los gritos recibidos anteriormente.

De hecho, tal y como publicó el propio medio Betevé, el portero incluso llegó a retar a estos aficionados del CE Europa a quedar después del partido en el autobús de su equipo para terminar de resolver las diferencias.

Un enfrentamiento directo

Se trataba de un partido trascendental en la pelea por la zona alta de Primera RFEF. Con el Algeciras y el CE Europa peleando por los puestos de playoff a Segunda División, fueron los andaluces los que asaltaron el campo de los catalanes y se impusieron por 0-3.

Un encuentro de alto voltaje, con penaltis, expulsiones y una victoria visitante que encendió los ánimos para el enfrentamiento entre el portero foráneo y la afición local.

Con este resultado, el CE Europa, una de las revelaciones de la temporada, se mantiene en la cuarta posición, dentro de la zona de privilegio que le permitiría jugar el playoff de ascenso al fútbol profesional.

El Algeciras, por su parte, gracias a este triunfo reduce las diferencias y se coloca sexto, a tan sólo un punto de la quinta plaza, la última que da acceso al playoff de ascenso.