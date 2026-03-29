La Fábrica del Madrid se desata en España: la elección de Thiago Pitarch, los goles de Gonzalo y la irrupción de Alexis Ciria

Este parón internacional ha dejado una imagen que pocos habrían imaginado hace apenas un año: varios jugadores de La Fábrica del Real Madrid como protagonistas indiscutibles en las categorías inferiores de la Selección: Gonzalo García, Thiago Pitarch y Alexis Ciria.

Por un lado, dos nombres propios del proyecto que Álvaro Arbeloa está impulsando desde el banquillo del primer equipo brillan con luz propia en este paréntesis de LaLiga. Uno se reivindica con un doblete en territorio chipriota; el otro lidera a una generación que ya sueña con el Europeo Sub19.

Por el otro, la nueva perla recién llegada a la cantera del Real Madrid procedente del Sevilla que también deja actuaciones destacadas con la camiseta de España.

Cuando Arbeloa tomó las riendas del Real Madrid, una de sus primeras señales fue inequívoca: La Fábrica existía, y él iba a demostrarlo. El técnico salmantino, que ya conocía de sobra a muchos de estos jugadores por su etapa al frente del Castilla, fue dando pasos concretos desde el primer momento.

"Me han traído hasta aquí y saben que tienen una grandísima oportunidad. Ahora mismo el entrenador del primer equipo les conoce mejor que nadie", afirmó en su presentación.

El efecto ha sido tan tangible en el mercado que la plantilla del Castilla está valorada en 82,5 millones de euros según Transfermarkt, con hasta 16 jugadores que ya cotizan por encima del millón.

Gonzalo: del banquillo a liderar la Sub21

La historia de Gonzalo es la de un futbolista que se niega a rendirse. El delantero vivió el verano del 2025 del modo más extraordinario posible: se convirtió en el máximo goleador del Mundial de Clubes con el Real Madrid -cinco tantos-.

Gonzalo celebra su segundo gol en el partido ante el Real Betis. EFE

Sin embargo, en las últimas semanas se ha complicado su situación en el primer equipo. En los últimos partidos, incluso con Kylian Mbappé de baja, Arbeloa está apostando por Brahim como la referencia ofensiva junto a Vinicius, relegando a Gonzalo a un papel secundario.

Convocado por David Gordo con la España Sub21, Gonzalo arrancó como titular y, pese a fallar un penalti en la primera parte, respondió en la segunda mitad con un doblete. El madrileño es el máximo goleador de España en esta fase de clasificación, con cinco goles.

"Sé que soy canterano, que subo a una plantilla donde el nivel de exigencia es máximo", afirmó, con los pies en el suelo. Sus objetivos, sin embargo, no admiten medias tintas: "¿Mi deseo con la selección española? Ir al Mundial. ¿Mi deseo con el Real Madrid? Ganar LaLiga y la Champions League", reconoció tras el partido.

Gonzalo sabe que la competencia en el Real Madrid es muy grande, pero también sabe que responde cuando le llaman.

Thiago elige a España

Si Gonzalo representa la reivindicación de un veterano de la cantera, Thiago Pitarch es el símbolo de la irrupción imparable. A sus 18 años el centrocampista madrileño ha pasado en apenas 14 meses de ser titular del Juvenil B a jugar en la Champions League como titular ante el Manchester City. Un ascenso meteórico.

Con Arbeloa en el banquillo, el de Fuenlabrada ha acumulado seis titularidades consecutivas en el primer equipo, incluyendo el derbi ante el Atlético de Madrid y la eliminatoria al completo contra el conjunto citizen.

En este parón, sin embargo, la RFEF tomó una decisión que sorprendió: Pitarch, que habría entrado en los planes de la Sub21, bajó a la Sub19 para ayudar en la ronda élite de clasificación al Europeo.

Arbeloa se abraza con Thiago Pitarch durante el derbi EFE

Fuera del campo, el centrocampista también ha protagonizado la gran noticia extradeportiva de este parón: la respuesta a Marruecos. Los 'Leones del Atlas' llevan meses presionando para que Pitarch, cuyo abuelo nació en el país norteafricano, elija su selección.

"Lo vamos a recibir con los brazos abiertos", presionó Bono tras el amistoso ante Ecuador. No obstante, Thiago se ha encargado de zanjar el debate: "Mi sueño es debutar con la Absoluta y ganar títulos, si se puede. Trabajo para ello todos los días".

Alexis Ciria, la nueva joya

A estos se suma la irrumpción de un nuevo nombre: Alexis Ciria. Ahora da que hablar tras marcar un gol y dar una asistencia este sábado con la Sub18, pero su nombre se repite (y mucho) desde hace algunas semanas por Valdebebas.

Alexis Ciria, con el Real Madrid Redes sociales

Este extremo de 18 años llegó en enero al Real Madrid desde Sevilla. En edad de juvenil, llegó para jugar en dicha categoría, por lo menos, hasta final de temporada, pero Ciria va derribando puertas y -después de jugar también con el 'C'- ya ha debutado con el Castilla. 38 días tardó en recibir la llamada.

Nacido en el 2008, Ciria es el nuevo diamante en la cantera del Real Madrid y lo está demostrando tanto en sus categorías inferiores como en las de España. Otra sensación de La Fábrica que da que hablar y supone el último acierto blanco en su sistema de reclutación, aprovechando una renovación que se enquistó en Nervión.

Lo que está ocurriendo en este parón internacional no es casualidad para el Madrid. Es el fruto de una apuesta firme y constante de un club que, durante demasiados años, convirtió La Fábrica en una fuente de ingresos por traspasos más que en un semillero para el primer equipo.

Arbeloa cambió esa dinámica en el primer equipo y por debajo todo sigue igual. Los resultados hablan por sí solos.